طهران تعلق على الحظر الأميركي الجديد في خضم محادثات فيينا

وعلق سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية ،في تغريدته مساء الثلاثاء على الحظر الاميركي الجديد بالقول انه : "حتى في خضم محادثات فيينا ، فإن الولايات المتحدة لم تكف عن فرض الحظر على إيران ".



وقال متحدث باسم السلك الدبلوماسي: "واشنطن غير قادرة على فهم هذه القضية أن حملتي



"الهزيمة القصوى "و" الانفتاح الدبلوماسي "متناقضتان.



وأضاف أن تشديد الحظر لا يوفر اداة ضغط فحسب ، بل يتعارض مع جدية المدعي وحسن نيته.



واعلنت وزارة الخزانة الاميركية فرض الحظر على 4 مؤسسات و 9 افراد ايرانيين، على اعتاب المفاوضات بين ايران ومجموعة "4+1" وفي الوقت الذي تدعي فيه ادارة بايدن انتهاج الدبلوماسية تجاه ايران.