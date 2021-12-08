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الأربعاء 8 كانون الأول 2021 ساعة 10:07

استئناف العمل في محطة حاويات اللاذقية بعد إزالة أضرار العدوان ‘‘الإسرائيلي‘‘

استئناف العمل في محطة حاويات اللاذقية بعد إزالة أضرار العدوان ‘‘الإسرائيلي‘‘
وذكرت وزارة النقل على صفحتها الرسمية أن إدارة المرفأ وبالتعاون والتنسيق مع محافظة اللاذقية والدفاع المدني والجهات المعنية قامت بعد إخماد الحرائق بتبريد وتنظيف المواقع المتضررة والتأكد من سلامة التجهيزات وبالأخص جاهزية الروافع والآليات والمعدات الثقيلة الموجودة في المرفأ.

ولفتت إدارة المرفأ وشركة محطة حاويات اللاذقية الدولية الى أن جميع الكوادر والعمال بخير وأن الأضرار اقتصرت على الماديات فقط مشيرين إلى تكثيف ومواصلة الجهود لاستكمال تنفيذ أعمال الحركة التجارية المطلوبة وإنجازها في مواعيدها وبرامجها الزمنية المحددة.

وكان كيان الاحتلال ‘‘الاسرائيلي‘‘ نفذ عدوانا صاروخيا مستهدفا ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري ما أدى الى اشتعال عدد من الحاويات التجارية في المكان.
مصدر : وكالات
رقم : 967441
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