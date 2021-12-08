الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 8 كانون الأول 2021 ساعة 10:10

سوريا.. 6 وفيات و 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سوريا.. 6 وفيات و 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا
وأكدت وزارة الصحة السورية تسجيل ٩٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى ٤٨٨٠١ و شفاء ١١٥ من الحالات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٢٩٩٦٥ و وفاة ٦ من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٢٧٨٨.

وجاء توزع الإصابات وحالات الشفاء و الوفاة المسجلة يوم أمس الثلاثاء 7-12 بحسب وزارة الصحة كالتالي:

الإصابات:
٣١ في السويداء
١٢ في حماة
١١ في حمص
١٠ في طرطوس
٨ في دمشق
٧ في ريف دمشق
٦ في اللاذقية
٥ في حلب
٢ في درعا

الشفاء:
٢٩ في دمشق
٢٨ في اللاذقية
٢٦ في حلب
٤ في طرطوس
٤ في ريف دمشق
٤ في حمص
٤ في السويداء
٤ في درعا
٤ في حماة
٣ في الحسكة
٣ في دير الزور
٢ في القنيطرة

الوفاة:
١ في دمشق
١ في حمص
١ في اللاذقية
١ في السويداء
١ في حلب
١ في درعا
رقم : 967444
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أميركا.. من شحنات النفط والأسلحة الإيرانية إلى العقوبات الجديدة
أميركا.. من شحنات النفط والأسلحة الإيرانية إلى العقوبات الجديدة
‘‘حماس‘‘ ترحب بمبادرة الرئيس الجزائريّ.. ما الذي يجعل السلطة الفلسطينيّة عقبة في وجه المصالحة؟
‘‘حماس‘‘ ترحب بمبادرة الرئيس الجزائريّ.. ما الذي يجعل السلطة الفلسطينيّة عقبة في وجه المصالحة؟
8 كانون الأول 2021
‘‘أنصار الله‘‘ يدكون المملكة من جديد.. هل تعترف الرياض بالهزيمة؟
‘‘أنصار الله‘‘ يدكون المملكة من جديد.. هل تعترف الرياض بالهزيمة؟
8 كانون الأول 2021
تصرفات الرياض غير العقلانية والمتسرعة في المنطقة
تصرفات الرياض غير العقلانية والمتسرعة في المنطقة
8 كانون الأول 2021
الردع اليمني يواصل دك رأس أفعى العدوان السعوأمريكي
الردع اليمني يواصل دك رأس أفعى العدوان السعوأمريكي
7 كانون الأول 2021
أيام العراق المصيرية في البيت الشيعي
أيام العراق المصيرية في البيت الشيعي
7 كانون الأول 2021
محمود عباس والعلاقة الغريبة مع الاحتلال
محمود عباس والعلاقة الغريبة مع الاحتلال
7 كانون الأول 2021
احتجاجات عارمة في الجنوب.. منصور هادي يطلب الدعم المالي من الرياض
احتجاجات عارمة في الجنوب.. منصور هادي يطلب الدعم المالي من الرياض
7 كانون الأول 2021
بالفيديو...عدوان صهيوني جوي يستهدف محيط مرفأ اللاذقية
بالفيديو...عدوان صهيوني جوي يستهدف محيط مرفأ اللاذقية
7 كانون الأول 2021
الثابت والمتحرك في العلاقة بين تركيا و"إسرائيل"
الثابت والمتحرك في العلاقة بين تركيا و"إسرائيل"
6 كانون الأول 2021
حرب إسرائيليّة ضروس على الصحافيين.. ما الذي يُقلق "إسرائيل"؟
حرب إسرائيليّة ضروس على الصحافيين.. ما الذي يُقلق "إسرائيل"؟
6 كانون الأول 2021
مؤتمر "رواد القدس" بإسطنبول.. أهدافه وتوقيته؟
مؤتمر "رواد القدس" بإسطنبول.. أهدافه وتوقيته؟
6 كانون الأول 2021
من هو العامل الرئيسي لتنفيذ سياسات السعودية الفتنوية في لبنان؟
من هو العامل الرئيسي لتنفيذ سياسات السعودية الفتنوية في لبنان؟
6 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
‘‘حماس‘‘ ترحب بمبادرة الرئيس الجزائريّ.. ما الذي يجعل السلطة الفلسطينيّة عقبة في وجه المصالحة؟
‘‘أنصار الله‘‘ يدكون المملكة من جديد.. هل تعترف الرياض بالهزيمة؟
تصرفات الرياض غير العقلانية والمتسرعة في المنطقة
احتجاجات عارمة في الجنوب.. منصور هادي يطلب الدعم المالي من الرياض