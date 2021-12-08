سوريا.. 6 وفيات و 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأكدت وزارة الصحة السورية تسجيل ٩٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى ٤٨٨٠١ و شفاء ١١٥ من الحالات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٢٩٩٦٥ و وفاة ٦ من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٢٧٨٨.
وجاء توزع الإصابات وحالات الشفاء و الوفاة المسجلة يوم أمس الثلاثاء 7-12 بحسب وزارة الصحة كالتالي:
الإصابات:
٣١ في السويداء
١٢ في حماة
١١ في حمص
١٠ في طرطوس
٨ في دمشق
٧ في ريف دمشق
٦ في اللاذقية
٥ في حلب
٢ في درعا
الشفاء:
٢٩ في دمشق
٢٨ في اللاذقية
٢٦ في حلب
٤ في طرطوس
٤ في ريف دمشق
٤ في حمص
٤ في السويداء
٤ في درعا
٤ في حماة
٣ في الحسكة
٣ في دير الزور
٢ في القنيطرة
الوفاة:
١ في دمشق
١ في حمص
١ في اللاذقية
١ في السويداء
١ في حلب
١ في درعا