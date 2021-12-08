سوريا.. 6 وفيات و 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأكدت وزارة الصحة السورية تسجيل ٩٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى ٤٨٨٠١ و شفاء ١١٥ من الحالات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٢٩٩٦٥ و وفاة ٦ من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٢٧٨٨.



وجاء توزع الإصابات وحالات الشفاء و الوفاة المسجلة يوم أمس الثلاثاء 7-12 بحسب وزارة الصحة كالتالي:



الإصابات:

٣١ في السويداء

١٢ في حماة

١١ في حمص

١٠ في طرطوس

٨ في دمشق

٧ في ريف دمشق

٦ في اللاذقية

٥ في حلب

٢ في درعا



الشفاء:

٢٩ في دمشق

٢٨ في اللاذقية

٢٦ في حلب

٤ في طرطوس

٤ في ريف دمشق

٤ في حمص

٤ في السويداء

٤ في درعا

٤ في حماة

٣ في الحسكة

٣ في دير الزور

٢ في القنيطرة



الوفاة:

١ في دمشق

١ في حمص

١ في اللاذقية

١ في السويداء

١ في حلب

١ في درعا