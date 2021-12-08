الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تتوعد الاحتلال بعودة التصعيد العسكري

وشدد الطاهر ،أمس الثلاثاء، على أن "التصعيد قادم بمختلف أشكاله بما في ذلك الخيار العسكري؛ حتى يدفع الاحتلال ثمن ممارساته الإرهابيّة ضد أبناء شعبنا".



وقال: "لم يعد أمام شعبنا خيارات كثيرة، لذلك نقول كفى رهانًا على الأوهام وما يُسمى بالمفاوضات".



وأضاف الطاهر أن "الأمور تأخذ اليوم منحًى جديدًا؛ لأن شعبنا لا يمكن أن يُسقِط خيار المقاومة الشاملة مع هذا الاحتلال مقابل بعض المساعدات الاقتصاديّة".



وأردف: "قضيتنا -الشعبَ الفلسطينيَّ- قضيّة تحرّر وطني، والأساس هو إزالة هذا الاحتلال، لذلك سنستمر في تصعيد المقاومة".



وشدد الطاهر على أنه لا يمكن للفصائل الفلسطينية أن تبقى صامتة تجاه ممارسات الاحتلال اليوميّة على الأرض الفلسطينيّة وتقف موقف المتفرج.