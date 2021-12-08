وفاة 20 عنصر من مجاهدي خلق الإرهابية في ألبانيا

وبحسب المعلومات الواردة من داخل المخيم الواقع بالقرب من مدينة مانزا، فقد توفي 20 عنصرا إرهابيا متمركزين في المخيم نتيجة تتويجهم الشهر الماضي.



في غضون ذلك، قالت مصادر لموقع "أشرف نيوز"، طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن قادة الجماعة الإرهابية في ألبانيا يمنعون عناصرهم الموجودين في المعسكر من تلقي اللقاحات المعتمدة دوليًا ضد فيروس كورونا.



وأضافت المصادر: "عدد كبير من أعضاء هذه المجموعة الإرهابية هم من كبار السن معرضون لخطر الإصابة بفيروس كورونا بسبب عدم تنفيذ البروتوكولات الصحية التي قدمتها منظمة الصحة العالمية في اعتماد مسافة التباعد الاجتماعي".



وكانت قناة "EURACTIV"، وهي شبكة إعلامية أوروبية متخصصة في سياسة الاتحاد الأوروبي، قبل اسبوعين: "ألبانيا هي واحدة من البلدان التي لديها أقل معدلات لقاح في أوروبا، حيث تم تطعيم سكان هذا البلد بنسبة 33٪ فقط، فيما تلقى 37 بالمائة منهم الجرعة الأولى فقط".



وأشارت القناة الإخبارية إلى أنه منذ بدء التطعيم في يناير 2021، انخفض متوسط ​​معدل التطعيم بشكل عام، وبالإضافة إلى ذلك، تظل ألبانيا أقل من المتوسط العالمي البالغ 53٪ ، بعد أن تناولت الجرعة الأولى".



وتابع التقرير "إن التردد بشأن اللقاحات في ألبانيا وفي العديد من دول البلقان وأوروبا الشرقية الأخرى يغذيها التضليل والأخبار الكاذبة وانعدام الثقة في الدولة، ويزيد من تفاقمه عدم وجود حملات منسقة لبث الثقة في العملية".



واعتبر التقرير إن الإعلان عن الاصابات القليلة بفيروس كورونا في ألبانيا سببه يعود للنقص الكبير في عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها.



وأعلنت السلطات الألبانية قبل نحو اسبوعين، فرق قيود وحظر للتجوال بسبب تفشي فيروس كورونا كما أجبرت البلاد جميع مواطنيها بإرتداء الأقنعة الطبية في الأماكن العامة وفي وسائط النقل العام.



وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان على موقعها الرسمي يوم الجمعة ، إن ألبانيا سجلت 516 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع عدد الحالات إلى 198292 حالة وعدد الوفيات ، وبلغ عدد الحالات المعتمدة 3068 حالة.