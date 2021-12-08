الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 8 كانون الأول 2021 ساعة 13:55

رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني يزور الى تركيا

رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني يزور الى تركيا
وأعلن المتحدث باسم الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الإسلامي السيد نظام الدين موسوي بانه سيغادر رئيس مجلس الشورى الإسلامي ،عصر اليوم الاربعاء، طهران متوجها إلى تركيا للمشاركة في اجتماع اتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (PUIC) الذي يعقد غدا الخميس ويستمر ليومين.

وأضاف موسوي بان رئيس مجلس الشورى الاسلامي سيجتمع ايضا في هذه الزيارة الى بعض رؤساء برلمانات الدول الاسلامية وسيعقد اجتماعات ثنائية.

وذكر عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي أن الدبلوماسية البرلمانية والمساعدة في تطوير العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار من خلال دعم النشطاء الاقتصاديين والقطاع الخاص يأتي ضمن القضايا التي سيناقشها قاليباف خلال هذه الزيارة اضافة الى اللقاء مع التجار الإيرانيين والأتراك وإجراء مشاورات لتسهيل العلاقات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص في البلدين.
وسيعقد الاجتماع السادس عشر للاتحاد البرلمانات الدولية لمنظمة التعاون الإسلامي يومي 9 و 10 كانون الأول (ديسمبر) باستضافة البرلمان التركي في مدينة اسطنبول وستتخذ "فلسطين والهجرة وأفغانستان حيزا مهما من مباحثات الاجتماع.
مصدر : وكالات
رقم : 967481
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أميركا.. من شحنات النفط والأسلحة الإيرانية إلى العقوبات الجديدة
أميركا.. من شحنات النفط والأسلحة الإيرانية إلى العقوبات الجديدة
‘‘حماس‘‘ ترحب بمبادرة الرئيس الجزائريّ.. ما الذي يجعل السلطة الفلسطينيّة عقبة في وجه المصالحة؟
‘‘حماس‘‘ ترحب بمبادرة الرئيس الجزائريّ.. ما الذي يجعل السلطة الفلسطينيّة عقبة في وجه المصالحة؟
8 كانون الأول 2021
‘‘أنصار الله‘‘ يدكون المملكة من جديد.. هل تعترف الرياض بالهزيمة؟
‘‘أنصار الله‘‘ يدكون المملكة من جديد.. هل تعترف الرياض بالهزيمة؟
8 كانون الأول 2021
تصرفات الرياض غير العقلانية والمتسرعة في المنطقة
تصرفات الرياض غير العقلانية والمتسرعة في المنطقة
8 كانون الأول 2021
الردع اليمني يواصل دك رأس أفعى العدوان السعوأمريكي
الردع اليمني يواصل دك رأس أفعى العدوان السعوأمريكي
7 كانون الأول 2021
أيام العراق المصيرية في البيت الشيعي
أيام العراق المصيرية في البيت الشيعي
7 كانون الأول 2021
محمود عباس والعلاقة الغريبة مع الاحتلال
محمود عباس والعلاقة الغريبة مع الاحتلال
7 كانون الأول 2021
احتجاجات عارمة في الجنوب.. منصور هادي يطلب الدعم المالي من الرياض
احتجاجات عارمة في الجنوب.. منصور هادي يطلب الدعم المالي من الرياض
7 كانون الأول 2021
بالفيديو...عدوان صهيوني جوي يستهدف محيط مرفأ اللاذقية
بالفيديو...عدوان صهيوني جوي يستهدف محيط مرفأ اللاذقية
7 كانون الأول 2021
الثابت والمتحرك في العلاقة بين تركيا و"إسرائيل"
الثابت والمتحرك في العلاقة بين تركيا و"إسرائيل"
6 كانون الأول 2021
حرب إسرائيليّة ضروس على الصحافيين.. ما الذي يُقلق "إسرائيل"؟
حرب إسرائيليّة ضروس على الصحافيين.. ما الذي يُقلق "إسرائيل"؟
6 كانون الأول 2021
مؤتمر "رواد القدس" بإسطنبول.. أهدافه وتوقيته؟
مؤتمر "رواد القدس" بإسطنبول.. أهدافه وتوقيته؟
6 كانون الأول 2021
من هو العامل الرئيسي لتنفيذ سياسات السعودية الفتنوية في لبنان؟
من هو العامل الرئيسي لتنفيذ سياسات السعودية الفتنوية في لبنان؟
6 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
‘‘حماس‘‘ ترحب بمبادرة الرئيس الجزائريّ.. ما الذي يجعل السلطة الفلسطينيّة عقبة في وجه المصالحة؟
‘‘أنصار الله‘‘ يدكون المملكة من جديد.. هل تعترف الرياض بالهزيمة؟
تصرفات الرياض غير العقلانية والمتسرعة في المنطقة
احتجاجات عارمة في الجنوب.. منصور هادي يطلب الدعم المالي من الرياض