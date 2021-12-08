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الأربعاء 8 كانون الأول 2021 ساعة 14:16

ايطاليا تسلم الكويت أول مقاتلتين من طراز ‘‘يوروفايتر - تايفون‘‘

ايطاليا تسلم الكويت أول مقاتلتين من طراز ‘‘يوروفايتر - تايفون‘‘
وأقيمت مراسم تسليم الطائرتين الكويتيتين بقاعدة "كازيلليه" في تورينو الإيطالية، بعد أكثر من شهر من نقلهما من مصنع "ليوناردو نيوكاسل" الإيطالي.

وقال نائب قائد القوة الجوية اللواء الركن طيار بندر المزين، إن الطائرتين ستصلان إلى الكويت في الـ14 من ديسمبر الجاري، للبدء في تسليم الدفعات التالية كـ"ثمرة لمشروع استراتيجي شامل يمثل نقلة نوعية ومفاهيمية لجاهزية القوات الكويتية".

ولفت إلى ما بُذل من جهد كبير على مدى مراحل مشروع اليوروفايتر الكويتية الذي بدأ في عام 2015، لتصميم طائرة حديثة "تدمج أفضل تكنولوجيات الطيران والتسليح الحالية والمستقبلية وقادرة على تلبية ومواكبة احتياجات الدفاع الوطنية في مواجهة مختلف التحديات".

وأوضح أن طائرات اليوروفايتر الكويتية "تمثل أحدث معايير المقاتلات متعددة الأدوار في العالم، وتتميز بقدرات الحرب الإلكترونية وقدرة الرد فائقة السرعة وبالتسليح الصاروخي المتطور المتنوع، ومزودة برادار المسح الإلكتروني (كابتور آي سكان) الأكثر تطوراً"، وفقاً لصحيفة "الجريدة" الكويتية.

وأكد أن هذه الطفرة "ترفع سقف القدرات العسكرية في الدفاع عن الوطن وتلبي مستلزمات الاستراتيجية الدفاعية وحماية الأجواء الكويتية من أي معتدٍ وكل أنواع التهديدات".

وفي نهاية أكتوبر الماضي، قالت صحيفة "الأنباء" الكويتية، إنه تم طلاء الطائرتين بِشارة القوات الجوية الكويتية (KAF) الكاملة، مع شعار سلاح الجو المخفف وعلم كويتي بالألوان الكاملة على الذيل، ولكن مع الأرقام التسلسلية التجريبية الإيطالية.

ووقَّعت الكويت في عام 2016، اتفاقية لشراء 28 طائرة من طراز "يوروفايتر-تايفون"؛ لضمها إلى القوات الجوية الكويتية.

وأبدت الكويت اهتماماً بهذا الطراز من الطائرات الأوروبية في 2012، ثم أبرمت في 2016، صفقةً قيمتها 8.7 مليارات دولار لشراء الطائرات الـ28 المذكورة.

ويشمل الاتفاق البنية التحتية المرتبطة بقاعدة علي السالم الجوية، والتدريب، والخدمات اللوجستية، وحزمةً أوليةً مدتها ثلاث سنوات.

والكويت هي الدولة الخليجية الرابعة التي تحصل على هذه المقاتلة بعد قطر والسعودية وسلطنة عُمان.
مصدر : وكالات
رقم : 967489
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