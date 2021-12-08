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الأربعاء 8 كانون الأول 2021 ساعة 14:30

الرئيس عون: التحضيرات قائمة لاجراء الانتخابات في الربيع

الرئيس عون: التحضيرات قائمة لاجراء الانتخابات في الربيع
وابلغ ميشال عون المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونيكا ،التي استقبلها قبل ظهر اليوم الأربعاء في قصر بعبدا، ان كل التحضيرات قائمة لاجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل وبالتالي لا داعي للقلق والاخذ بالشائعات التي تروج في بعض وسائل الاعلام، مؤكدا ان أي محاولة للتدخل في هذه الانتخابات من قبل جهات خارجية للتأثير على خيارات الناخبين ستواجه بقوة لاسيما وان ثمة جهات ومنظمات وجمعيات تحاول استغلال الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد للضغط على الناخبين لصالح توجهات وشخصيات سياسية محددة.

ولفت الرئيس اللبناني الى ان الاتصالات جارية لتذليل العقبات أمم عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد، مجددا التأكيد على عدم جواز تدخل السياسيين بعمل القضاء خصوصا في التحقيق الجاري في جريمة تفجير مرفأ بيروت فضلا عن ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عنه في الدستور.

وجدد رئيس الجمهورية اللبنانية التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية ولاسيما منها القرار 1701، مؤكدا على أهمية التعاون القائم بين الجيش اللبناني في الجنوب والقوات الدولية " اليونيفيل" لما فيه مصلحة الاستقرار والامن في المنطقة.

ورحب الرئيس عون بالزيارة التي يعتزم القيام بها خلال الشهر الجاري الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتييريس مشيرا الى ان التحضيرات جارية لاعداد برنامج الزيارة بالتنسيق مع الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
مصدر : وكالات
رقم : 967492
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