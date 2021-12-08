الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 8 كانون الأول 2021 ساعة 14:50

وزير الخارجية الفرنسي يتوجه إلى الجزائر ‘‘لإحياء العلاقات‘‘

وزير الخارجية الفرنسي يتوجه إلى الجزائر ‘‘لإحياء العلاقات‘‘
وأفادت مصادر صحفية نقلا عن بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي للجزائر ستتناول ملف الأزمة بين الجزائر وفرنسا. كما سيكون ملف تقييم العلاقات الثنائية والتأشيرة وتصريحات ماكرون أهم محاور الزيارة.

وأضاف البيان أن رئيس الدبلوماسية الفرنسية سيستقبله رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وسيجري مباحثات مع نظيره الجزائري رمطان العمامرة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي إيف لودريان، في تشرين الثاني الماضي، إن "فرنسا تطمح إلى إقامة علاقة "ثقة" و"شراكة طموحة" مع الجزائر تتجاوز ما وصفه "جروحا" متعلقة بالذاكرة "قد تعود للظهور أحيانا".

وأوضح لودريان: "لدينا روابط راسخة في التاريخ، نتمنى أن تكون الشراكة الفرنسية- الجزائرية طموحة"، مضيفا: "من المنطقي أن تعود جروح الذاكرة للظهور، لكن ينبغي تجاوز ذلك لاستعادة علاقة الثقة".

وقال لودريان: "قد يحصل سوء فهم من وقت لآخر لكن ذلك لا يقلل من الأهمية التي نوليها للعلاقات بين بلدينا".

وأشار إلى أنه "يجب المحافظة على هذا الرابط القائم على احترام السيادة والإرادة المشتركة على تجاوز الخلافات للعودة إلى علاقة هادئة".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثار استياء الجزائر بعد تصريحات نقلتها صحيفة "لوموند"، واتهم فيها النظام "السياسي العسكري" بالحفاظ على "ريع تذكاري" لحرب الاستقلال وتساءل عن وجود "أمة جزائرية" قبل الاستعمار الفرنسي.
مصدر : وكالات
رقم : 967495
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
‘‘حماس‘‘ ترحب بمبادرة الرئيس الجزائريّ.. ما الذي يجعل السلطة الفلسطينيّة عقبة في وجه المصالحة؟
‘‘حماس‘‘ ترحب بمبادرة الرئيس الجزائريّ.. ما الذي يجعل السلطة الفلسطينيّة عقبة في وجه المصالحة؟
‘‘أنصار الله‘‘ يدكون المملكة من جديد.. هل تعترف الرياض بالهزيمة؟
‘‘أنصار الله‘‘ يدكون المملكة من جديد.. هل تعترف الرياض بالهزيمة؟
8 كانون الأول 2021
تصرفات الرياض غير العقلانية والمتسرعة في المنطقة
تصرفات الرياض غير العقلانية والمتسرعة في المنطقة
8 كانون الأول 2021
الردع اليمني يواصل دك رأس أفعى العدوان السعوأمريكي
الردع اليمني يواصل دك رأس أفعى العدوان السعوأمريكي
7 كانون الأول 2021
أيام العراق المصيرية في البيت الشيعي
أيام العراق المصيرية في البيت الشيعي
7 كانون الأول 2021
محمود عباس والعلاقة الغريبة مع الاحتلال
محمود عباس والعلاقة الغريبة مع الاحتلال
7 كانون الأول 2021
احتجاجات عارمة في الجنوب.. منصور هادي يطلب الدعم المالي من الرياض
احتجاجات عارمة في الجنوب.. منصور هادي يطلب الدعم المالي من الرياض
7 كانون الأول 2021
بالفيديو...عدوان صهيوني جوي يستهدف محيط مرفأ اللاذقية
بالفيديو...عدوان صهيوني جوي يستهدف محيط مرفأ اللاذقية
7 كانون الأول 2021
الثابت والمتحرك في العلاقة بين تركيا و"إسرائيل"
الثابت والمتحرك في العلاقة بين تركيا و"إسرائيل"
6 كانون الأول 2021
حرب إسرائيليّة ضروس على الصحافيين.. ما الذي يُقلق "إسرائيل"؟
حرب إسرائيليّة ضروس على الصحافيين.. ما الذي يُقلق "إسرائيل"؟
6 كانون الأول 2021
مؤتمر "رواد القدس" بإسطنبول.. أهدافه وتوقيته؟
مؤتمر "رواد القدس" بإسطنبول.. أهدافه وتوقيته؟
6 كانون الأول 2021
من هو العامل الرئيسي لتنفيذ سياسات السعودية الفتنوية في لبنان؟
من هو العامل الرئيسي لتنفيذ سياسات السعودية الفتنوية في لبنان؟
6 كانون الأول 2021
رئيسي: جادون في المفاوضات النووية وأثبتنا ذلك في فيينا
رئيسي: جادون في المفاوضات النووية وأثبتنا ذلك في فيينا
6 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
‘‘حماس‘‘ ترحب بمبادرة الرئيس الجزائريّ.. ما الذي يجعل السلطة الفلسطينيّة عقبة في وجه المصالحة؟
‘‘أنصار الله‘‘ يدكون المملكة من جديد.. هل تعترف الرياض بالهزيمة؟
تصرفات الرياض غير العقلانية والمتسرعة في المنطقة
احتجاجات عارمة في الجنوب.. منصور هادي يطلب الدعم المالي من الرياض