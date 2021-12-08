اليمن تسطر انتصار جديد في تاريخ المواجهة مع العدوان السعودي

وبحسب المحللون فإن هناك تخبط كبير لدى تحالف العدوان السعودي على اليمن بعد استهداف العمق السعودي من قبل الجيش اليمني واللجان الشعبية.



ويرى مراقبون أن التطور في المعدات العسكرية للجيش واللجان الشعبية اليمينة واستهداف العمق السعودي، دليل على فشل اهداف العدوان السعودي على اليمن التي خطط لها محمد بن سلمان قبل سبع سنوات.



وفي هذا الصدد قال خبراء في الشأن اليمني ان تصعيد العدوان السعودي الاخير على اليمن له دلالات خطيرة، واهمها ان اميركا مازالت مصرة على استمرار العدوان على اليمن، رغم ادعاءاتها لإحلال السلام في هذا البلد،و كذلك يدل على ان النظام السعودي مازل يستعمل كأداة بيد واشنطن من اجل تأمين مصالحها في المنطقة.



وبالتوازي يقول ناشطون سياسيون ان النظام السعودي يبحث عن مخرج من عدوانه على اليمن، مشيراً الى ان واشنطن تعرف حق المعرفة ان نتيجة هذا هي الهزيمة المحتمة، لكنها تستعمل النظام السعودي كاداة استنزاف للاموال من خلال بيع صفقات الاسحلة له في عدوانه على الشعب اليمني.



ويرى الناشطون السياسيون، ان محمد بن سلمان في زيارة الى مسقط يحاول عن طريق الوساطة العمانية فرض شروط على الوفد اليمني من اجل تقديم الملف السياسي على الملف الانساني، لكي يعيد فرض وصاياه على الشعب اليمني،مشددين على ان هذا الامر لم ولن يحصل مهما تخبط بن سلمان على اعتاب دول الخليج.



ويكشف باحثون سياسيون، ان تصعيد العدوان السعودي الأخير على اليمن تم بإدارة اميركية وبطلب من السعودية بعد عجزها في مواجهة الجيش اليمني واللجان الشعبية.



ويقول الباحثون السياسيون، إن العداون السعودي على اليمن في الاسبوع الماضي تم بإشراف اميركي وذلك من خلال ادرات غرفة العمليات المركزية العسكرية لتحاف العدوان، وذلك كان بطلب من السعودية لأنهم اصبحوا غير قادرين على مواجهة الجيش واللجان الشعبية.



ويضيف الباحثون السياسيون أن واشنطن من خلال تدخلها المباشر وادارة تصعيد العدوان على اليمن تريد ان تعزز موقفها في مباحثات فيينا.



ويشير الباحثون السياسيون، الى ان صنعاء انتظرت السعودية لتخرج كل ما لديها من سرديات في عدوانها على الشعب اليمني، حتى تدك العمق السعودي من خلال عملية الردع "السابع من ديسمبر".



ويقول خبراء عسكريون يمنيون، ان عملية "السابع من ديسمبر" جاءت لعدة اسباب، اولا مواجهة التصعيد بالتصعيد، ورداً على جرائم العدوان بسفك دماء الشعب اليمني ودحض اكاذيب النظام السعودي التي يروجها على الشعب السعودي في عدوانه على اليمن، وكذلك رداً على تصريحات واشنطن بأنها ستزود السعودية بمنظومات دفاعية.



ويرى خبراء عسكريون يمنيون، ان زيارة محمد بن سلمان لدول الخليج الفارسي، جاءت نتيجة مايحصل في معركة مأرب والهزائم الكبيرة التي تتكبدها السعودية في ساحة الميدان.



ويكشف خبراء عسكريون يمنيون، ان المعارك الجيش واللجان الشعبية مع العدوان السعودي في محافظة مأرب تحت خطط تكتيكية قتالية مازالت مستمرة وبوتيرة عالية.



وفي السياق قال خبراء عسكريون أن السعودية في وضعٍ خطير وتطلب صواريخ بشكلٍ عاجل من أميركا، بعدَ أنْ أوشكَ مخزونُها من صواريخ باتريوت على النفاد جراءَ الهجماتِ الصاروخية اليمنية.



هذا ما اكده مسؤولون أميركيون وسعوديون قالوا إن الرياض تناشد الولايات المتحدة لتزويدها "على وجه السرعة" بصواريخ باتريوت اعتراضية، كما تواصلت مع حلفاء في الخليج الفارسي، بينهم قطر، فضلاً عن دول أوروبية. وأكد المسؤولون أن ترسانتها من الصواريخ الاعتراضية المستخدمة لإسقاط الأسلحة المحمولة جواً تراجعت بشكل خطير.



ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين أن وزارة الخارجية تنظر في مسألة البيع المباشر لهذه الصواريخ، وذكر المسؤولون أن هناك إشارات على استعداد واشنطن للموافقة على الطلب السعودي. ووافقت وزارة الخارجية الأميركية، الشهر الماضي، على بيع نظام الصواريخ جو-جو متوسطة المدى المتقدمة" بقيمة ستمئة وخمسين مليون دولار، وتم إخطار الكونغرس بذلك، بعد أن طلبت الرياض شراء مئتين وثمانين صاروخا وخمسمئة وست وتسعين منصة إطلاق من هذا النوع لصد هجمات الجيش اليمني واللجان الشعبية مشيرين الى انه سيكون على ادارة بايدن الموافقة على تزويد الرياض بالصواريخ من حكومات أخرى، مثل قطر.



ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا كان من شأنه أن يمنع الصفقة. وكان البيت الأبيض قد عارض بشدة أي قرار يحول دون اتمام عملية بيع الصواريخ للسعودية. موضحا أن ذلك يقوض التزام الرئيس جو بايدن بالمساعدة في دعم دفاعات الشريكة السعودية في وقت تتزايد فيه هجمات الصواريخ والطائرات المُسيرة عليها. وأضاف مسؤول أمريكي أن أمريكا تعمل بشكل وثيق مع السعوديين والدول الشريكة الأخرى لضمان عدم وجود فجوة في الحماية. جدير بالذكر أن صور أقمار صناعية أظهرت في سبتمبر/أيلول الماضي أن الولايات المتحدة سحبت صواريخ "باتريوت" من السعودية، في إطار تحول إدارة بايدن عن الشرق الأوسط لمواجهة الصين.