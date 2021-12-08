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الأربعاء 8 كانون الأول 2021 ساعة 16:41

البخيتي: ساعات الحسم باتت قريبة في مأرب

البخيتي: ساعات الحسم باتت قريبة في مأرب
واعتبر البخيتي أن "انكسار قوات العدوان في مأرب يعني انكسارهم في باقي الجبهات".

واضاف عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله : ان تحرير محافظة مأرب هو أسوأ سيناريو للتحالف وسيسمح بفك الحصار عن اليمن.

وقال البخيتي للميادين: ان الرسالة لواشنطن ولندن أن الشعب اليمني يزادا شعوراً بالوعي برغم الحصار والحرب، لافتا ان ثمة محاولات من دول العدوان لتفجير الحرب للتغطية على تقدم القوات اليمنية في مأرب.

واكد ان دول العدوان لم يعد بإمكانها فرض الحصار وضرب اليمن من موقع آمن، مشيرا الى اننا عملنا على التواصل مع الكثير من أبناء القبائل في المحافظات الشمالية ومحافظة شبوة.

واضاف البخيتي: ان التصعيد في العمق اليمني سيواجه بتصعيد في العمق السعودي، قائلا: رسالتنا للسعودية والإمارات أن تراجعا حساباتها بشأن الحصار على اليمن.

وأعلنت مصادر ميدانية عن "تحرير سلسلة جبال البلق الشرقية على تماس مع مدينة مأرب اليمنية"، موضحةً أنّ "سلسلة جبال البلق هي آخر مرتفع للدفاع عن مدينة مأرب من الجهة الجنوبية الشرقية".

ولفتت المصادر إلى "انهيارات كبيرة في صفوف عناصر قوات هادي وتحالف العدوان"، مشيرة إلى "هروب واسع لعناصر هادي وتحالف العدوان من جبهات القتال وأنّ بعض قياداتهم غاب عن السمع".
رقم : 967516
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