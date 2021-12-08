عشية استئناف مفاوضات فيينا... حظر أمريكي جديد على كيانات ايرانية

تلك الوثيقتان اللتين تقدمت بهما الجمهورية الاسلامية الايرانية كانتا مبنيتين على ما تم التوصل اليه خلال الجولات التفاوضية الست الماضية التي جرت في فيينا، مع اضافة وجهات نظر وتعديلات لسد الثغرات التي وجدت قياسا بالاتفاق النووي لعام 2015، وكانتا ايضا تستهدفان الى دفع عملية التفاوض الى الأمام.



وبحسب مصادر دبلوماسية ايرانية قالت إن ايران كانت تتوقع ان تنقل الوفود الاخرى ردود موثقة ومبرهنة على مقتراحتها التي جاءت في اطار ما تم التوصل اليه سابقا، ولتشكل اساسا للمفاوضات المقبلة بين الجانبين، الا ان المواقف التي تم الاعلان عنها من العواصم الاوروبية، كانت متسرعة ومتناغمة في نفس الوقت.



وفي هذا الصدد فقد اعتبرت كل من فرنسا وبريطانيا المقترحات التي طرحتها طهران، بانها لا تشكل "أساسا معقولا" لإحياء الاتفاق النووي، وانها " مقترحات غير مقبولة، واعربوا عن "خيبة أملهم وقلقهم"، مهددين في الوقت نفسه،"ان الوقت ينفد أمام طهران"، على حد تعبيرهم.



هذه كانت ردة فعل الاوروبيين على مقترحات ايران،وهي مقترحات استندت الى النصين النهائيين لجولة فيينا السادسة، ولم تكن مبنية على توقعات ومطالب لا أساس لها ، بل كانت قائمة على الوثائق التي اتفقت عليها ايران مع مجموعة 4+ 1 ، ويحق لاي طرف في المفاوضات ان يقدم مقترحاته للاطراف الاخرى، وهي مقترحات مبنية على أساس مصالحه وسياساته وأهدافه ، ولكن على أساس القبول المشترك لكلا الطرفين.



وفي سياق متصل ولتثبت للعالم بأنها غير جدية في العودة إلى الاتفاق النووي وإحيائه من جديد الولايات المتحدة الأمريكية تفرض حظر جديد على كيانات ومسؤولين ايرانيين.



ففي حين تقول ادارة الرئيس جو بايدن انها اتخذت مقاربة دبلوماسية لإيران وتتهما بأنها ليست جادة في المحادثات اضافت وزارة الخزانة الاميركية أسماء تسعة أفراد إيرانيين وأربعة كيانات إيرانية إلى قائمة الحظر بحجة انتهاك حقوق الإنسان.



لكن الحظر الجديد لن يمنح واشنطن ورقة ضغط بحسب الخارجية الايرانية. المتحدث باسمها سعيد خطيب زاده قال في تغريدة على تويتر حتى في خضم مفاوضات فيينا لا يمكن لاميركا التوقف عن فرض حظر على إيران. واضاف إنّ واشنطن لا تستوعبُ أنّ سياسةَ الضغوطِ القصوى تتناقضُ مع الانفتاحِ الدبلوماسي، لافتا الى ان الجدية والنية الحسنة هي التي تؤدي الى خلق تأثير ايجابي وليس مضاعفة الحظر.



وياتي الحظر الجديد عشية انطلاق جولة جديدة من محادثات الغاء الحظر. كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني أعلنَ أنّ مفاوضات فيينا ستُستأنَف الخميسَ المقبل ولفت الى إنّ الاقتراحاتِ الإيرانية يمكنُ أنْ تُعطِيَ دفعاً جاداً لمسارِ المحادثات.



وقال علي باقري كني:"المسودتان المقدمة من قبل الوفد الايراني المفاوض، في الواقع لا تشكلان وثيقة جديدة وانما في ضوء النصوص التي كان قد توصل اليها الطرفان خلال ست جولات سابقة في فيينا، نحن اجرينا تعديلا على نصين اثنين منها وعالجنا بعض الثغرات".



ورغم تأكيد طهران مرارا جديتها في المحادثات ورفضها لان تكون استنزافية وسط استعدادها للتوصل الى اتفاق جيد يخدم مصالح الشعب الايراني يحاول الطرف الاخر القاء اللوم على ايران في عدم احراز تقدم في المحادثات. وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ادعى ان بلاده تخشى من أن تكون إيران تسعى لكسب الوقت. واضاف ان عناصر المناقشة التي استؤنفت غير مشجعة معتبرا انه كلما طالت مدة المحادثات زاد تراجع الايرانيين عن التزاماتهم، حسب تعبيره.



من جانبه اقر مدير وكالة المخابرات المركزية الاميركية ويليام بيرنز بأن ايران لم تتخذ خطوات باتجاه التسلح النووي لكنه اشار الى احرازها تقدما في قدرتها على تخصيب اليورانيوم وهو احد السبل نحو صنع قنبلة على حد تعبيره.