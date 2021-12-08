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الأربعاء 8 كانون الأول 2021 ساعة 20:32
في ظل الاحتجاجات...

نواب أردنيون ينسحبون من جلسة اتفاق "الماء مقابل الطاقة"مع الإحتلال الإسرائيلي

نواب أردنيون ينسحبون من جلسة اتفاق "الماء مقابل الطاقة"مع الإحتلال الإسرائيلي
وطالب النائب الأردني صالح العرموطي، في مستهل جلسة مجلس النواب الأردني اليوم الأربعاء، بمغادرة المسؤولين الذين وقعّوا اتفاق "النوايا" "المياه مقابل الطاقة" مع "إسرائيل" والإمارات مقر البرلمان.

لكن رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي اعتبر أن طلبه مخالف للنظام الداخلي لمجلس النواب، الأمر الذي دعا هذا الأخير إلى مغادرة الجلسة.

وينظر مجلس النواب الأردني خلال جلسة رقابية يعقدها يوم الإثنين المقبل، في طلب مقدّم من 76 نائباً لمناقشة "اتفاق النوايا" الذي وقعته الحكومة مع الإمارات و"إسرائيل" مؤخراً.

مسيرة احتجاج في عمّان

وشهدت العاصمة الأردنية عمّان، أمس، مسيرة احتجاجية جديدة طالب المشاركون فيها بإسقاط الاتفاقيات الموقعة مع تل أبيب في الـ 22 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بشأن المياه مقابل الطاقة.

وبحسب الاتفاقية الجديدة، التي تم الإعلان عنها في معرض "دبي إكسبو" في الـ 22 من تشرين الثاني/ نوفمبر، بحضور المبعوث الأميركي للمناخ، جون كيري، سيشتري الإحتلال الإسرائيلي بموجب الاتفاقية "الطاقة الشمسية من منشأة مقرها الأردن تبنيها شركة إماراتية، وسيشتري الأردن المياه من موقع تحلية سيتم بناؤه على ساحل البحر الأبيض المتوسط".
مصدر : وكالات
رقم : 967538
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