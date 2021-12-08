الصحة الإيرانية: 90 وفاة و3309 إصابة جديدة بالكورونا

وفي بيانها اليومي حول آخر حصيلة تفشي فيروس كورونا على صعيد البلاد، أشارت الصحة إلى نتائج الفحوصات التي أجريت منذ أمس لغاية اليوم الأربعاء والتي سجلت 3 آلاف و309 إصابة جديدة ليبلغ مجموع المصابين بهذا المرض الوبائي في إيران، 6 ملايين و144 ألفا و644 شخصا.



وأضافت أن اجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس، بلغ 130 الفا و446 شخصا.



و نوهت وزارة الصحة في بيانها ايضا، بتعافي 5 ملايين و943 الفا و467 من بين المصابين بفيروس كورونا في ايران؛ لحد اليوم.



وعن التطعيم العام ضد هذا الوباء، فقد لفت البيان الى توزيع 108 ملايين و990 الفا و1935 جرعة (الاولى والثانية والثالثة) من انواع اللقاحات المضادة لفیروس كورنا في ارجاء البلاد، لحد اليوم.