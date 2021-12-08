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الأربعاء 8 كانون الأول 2021 ساعة 20:50
في محادثة هاتفية مع أردوغان..

الرئيس الإيراني: تعاون إيران وتركيا يدخل مرحلة جديدة

الرئيس الإيراني: تعاون إيران وتركيا يدخل مرحلة جديدة
وفي إشارة إلى ضرورة التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "الطريقة الأساسية لمحاربة الإرهاب هي احترام سيادة الدول. ونظرا لسجل جمهورية إيران الإسلامية في مكافحةالإرهاب، نرحب بالتعاون مع جميع البلدان في مكافحة الإرهاب."

وشدد رئيسي على أهمية العلاقات بين طهران وأنقرة في المجالات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، قائلا: "مع انعقاد قمة مشتركة في طهران قريباً، سيدخل تطوير التعاون بين البلدين مرحلة جديدة".

وفي إشارة إلى لقاءاته ومشاوراته الأخيرة في المنطقة، أضاف الرئيس الإيراني: "نؤكد أن مشاكل المنطقة يجب أن تحل داخل دول المنطقة وبمشاركة فاعلة من تلك الدول، ولا داعي للتدخل الأجنبي."

كما شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في هذا الاتصال على أهمية التعاون بين البلدين، خاصة في مجال الاقتصاد والأمن، وقال: "الآن سادت فكرة التعاون المشترك بين دول المنطقة، والرحلات والمشاورات الأخيرة باتت تظهر نجاحها ".

وفي معرض تأكيده على عقد اجتماعات تعاون مشتركة بين طهران وأنقرة أشار الرئيس التركي أنه وخلال زيارته المقبلة إلى طهران، سوف تدخل العلاقات بين البلدين مرحلة جديدة من التطور.
رقم : 967543
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