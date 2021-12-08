إيران ستستثمر المنشآت المدمّرة والمتوقفة في سوريا

وتحدث صباغ، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء ، عن عدم وجود طروحات استثمارية إماراتية حاليًا، مشيرًا إلى أن الوزارة طرحت على الجانب الإماراتي خلال معرض "إكسبو" العديد من المشاريع، متأملًا وجود مشاركات إماراتية في إعادة تأهيل مؤسسات وزارة الصناعة.



كما أعلن صباغ، عن تعاون بين سوريا والصين لإنشاء معامل إنتاج الإسمنت، وصلت المباحثات بين الطرفين إلى آخر الخطوات الإجرائية للدخول إلى الخطوات التنفيذية.



وأوضح صباغ، أن حجم الإنتاج الفعلي لقطاع الصناعة وصل إلى 658 مليار ليرة سورية، منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية أيلول الماضي، بينما وصلت قيمة المبيعات الغعلية في القطاع إلى 644 مليار ليرة سورية.



كما قدّر الوزير، حجم الأضرار المباشرة وغير المباشرة للقطاعين الخاص والعام في الصناعة خلال العشر سنوات الماضية، بأكثر من ألف و69 مليار ليرة سورية.



وافاد صباغ، بإن عدد المنشآت الصناعية قبل عشر سنوات، كان يصل إلى 137 ألف منشأة، واليوم 50 ألف منشأة منها إما متوقفة أو مدمرة