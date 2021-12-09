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الخميس 9 كانون الأول 2021 ساعة 08:52

الجزائر تعلن تفكيك خلية مكونه من 9 أشخاص ينتمون لتنظيم إرهابي

الجزائر تعلن تفكيك خلية مكونه من 9 أشخاص ينتمون لتنظيم إرهابي
وجاء في بيان الوزارة، بحسب "النهار الجزائرية: "تم تقديم أفراد الخلية أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة بوهران، الذي أمر بإيداع 6 منهم الحبس المؤقت، ووضع الـ3 الآخرين تحت الرقابة القضائية".

وأضاف: "الموقوفون توبعوا بتهم تتعلق بالانخراط في منظمة إرهابية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات، وكذلك واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في تجنيد الأشخاص ودعم الأعمال الإجرامية لهذه المنظمة".

وتابع: "وجهت للمتهمين أيضا، تهم نشر أفكار متطرفة عن طريق منشورات دعائية تخريبية من شأنها الإضرار بالمصلحة العليا والدفاع الوطني".

وأشارت الوزارة إلى أن العملية تأتي فى إطار "مكافحة الإرهاب والأعمال التخريبية التي تستهدف أمن واستقرار البلاد".
مصدر : وكالات
رقم : 967603
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