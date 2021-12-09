عبدالسلام: على العدو المبادرة بإعلان وقف العدوان ورفع الحصار

وأوضح عبدالسلام في تغريدة على حسابه بتويتر أن ما دل على تطور الدفاعات الجوية ما يتحقق ميدانيا من إنجازات آخرها وخلال 24 ساعة إسقاط طائرتين نوع Scan Eagle الأمريكية و CH4 الصينية.



وشدد أن على العدو أن يدرك ألا خيار أمامه سوى المبادرة بإعلان وقف العدوان ورفع الحصار.



وأسقطت القوات اليمنية، مساء الأربعاء، طائرة تجسسية مقاتلة من نوع "CH4" أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية الوادي بمحافظة مارب.



وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في تغريدة على حسابه بتويتر، أن طائرة CH4 صينية الصنع تم إسقاطها بصاروخ أرض جو في أجواء مديرية الوادي وهي تابعة لسلاح الجو السعودي.



كما أسقطت الدفاعات الجوية في الـ 4 من ديسمبر طائرة تجسس نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع تابعة للعدوان الأمريكي السعودي في أجواء محافظة مأرب.