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الخميس 9 كانون الأول 2021 ساعة 10:44
تسجيل 1994 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة في لبنان
وأوضحت أنّه تمّ تسجيل 1969 إصابة بين المقيمين و25 حالة بين الوافدين، مشيرةً إلى أنّه تمّ تسجيل 9 وفيّات جديدة خلال السّاعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 8804.
مصدر :
نقلا عن العالم
رقم :
967626
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