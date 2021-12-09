تسجيل 1994 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة في لبنان

وأوضحت أنّه تمّ تسجيل 1969 إصابة بين المقيمين و25 حالة بين الوافدين، مشيرةً إلى أنّه تمّ تسجيل 9 وفيّات جديدة خلال السّاعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 8804.