المقداد: ثمة خطة أميركية واضحة تستهدف بيئة المقاومة

واعتبر اليوم الخميس في حديث اذاعي أنه ليكون بلدنا ذا سيادة واستقلال لا بد من الدّفاع عنه في وجه التدخلات الخارجيّة، لافتًا إلى أن قضية ​إنفجار مرفأ بيروت​ من أكبر القضايا، ويجب عدم تقييدها أو الهروب منها باتجاه قضايا صغيرة.



وعن انتشار فيروس كورونا، أوضح أن التعاطي بالقليل من الوقاية مع كورونا في المدارس من شأنه أن يجبرنا على إقفالها، ولدينا تخوّف من اتخاذ قرار الإقفال. مؤكدا أنه تابعنا موضوع انتشار الإنفلونزا في البقاع، بعدما أحدث نوعاً من الهلع، وتبيّن أن 571 حالة أصيبت برشح عادي.



وأضاف أنه يُعاد اليوم النظر في قائمة أدوية الأمراض النفسية بعد رفع الدعم، وثمة تجاوب في هذا الإطار.