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الخميس 9 كانون الأول 2021 ساعة 15:11
انفجار عبوة ناسفة بسيارة خاصة في ريف القنيطرة
ونقلت وكالة "سانا" السورية الرسمية عن مصدر في محافظة القنيطرة أن عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة خاصة مركونة في قرية ممتنة بريف القنيطرة الأوسط انفجرت صباح اليوم ما أدى إلى تدمير السيارة دون وقوع أي إصابات.
مصدر :
الوكالة العربية السورية للأنباء
رقم :
967658
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