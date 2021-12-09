العراق يعلن رسمياً انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي



وقال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، عبر حسابه على تويتر، إن المهام القتالية لقوات التحالف الدولي في البلاد انتهت، لافتًا إلى أن العلاقة ستستمر مع التحالف الدولي في مجالي التدريب والاستشارة.



وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ووزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، ناقشا يوم الاثنين الماضي، العلاقات الثنائية بين البلدين بما فيها التنسيق المشترك لإنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي.



وأعلن بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء أن الكاظمي كان قد تلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، حيث بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بما فيها السياسية والاقتصادية وفي مجال الاستثمار، كما تناول الاتصال "تطورات الأوضاع في المنطقة ودور العراق المحوري في تعزيز الاستقرار".



وبحسب وكالة الأنباء العراقية، أشار البيان إلى أن المباحثات تضمنت أيضا "مستقبل تعاون البلدين في الحرب ضد الإرهاب وملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية"، إضافة إلى "التنسيق المشترك بين بغداد ولندن بشأن إنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي"، والعمل على تعزيز سبل الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.



وكان العراق قد أعلن أواخر العام 2017، هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن مسألة الخلايا النائمة التابعة للتنظيم ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.