الصفحة الرئيسية
0
الخميس 9 كانون الأول 2021 ساعة 17:33

العراق يعلن رسمياً انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي

العراق يعلن رسمياً انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي

وقال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، عبر حسابه على تويتر، إن المهام القتالية لقوات التحالف الدولي في البلاد انتهت، لافتًا إلى أن العلاقة ستستمر مع التحالف الدولي في مجالي التدريب والاستشارة.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ووزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، ناقشا يوم الاثنين الماضي، العلاقات الثنائية بين البلدين بما فيها التنسيق المشترك لإنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي.

وأعلن بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء أن الكاظمي كان قد تلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، حيث بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بما فيها السياسية والاقتصادية وفي مجال الاستثمار، كما تناول الاتصال "تطورات الأوضاع في المنطقة ودور العراق المحوري في تعزيز الاستقرار".

وبحسب وكالة الأنباء العراقية، أشار البيان إلى أن المباحثات تضمنت أيضا "مستقبل تعاون البلدين في الحرب ضد الإرهاب وملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية"، إضافة إلى "التنسيق المشترك بين بغداد ولندن بشأن إنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي"، والعمل على تعزيز سبل الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.

وكان العراق قد أعلن أواخر العام 2017، هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن مسألة الخلايا النائمة التابعة للتنظيم ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.
مصدر : وكالات
رقم : 967689
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
سياسة الابتزاز السعودية تجاه لبنان لا تبشر بالخير
سياسة الابتزاز السعودية تجاه لبنان لا تبشر بالخير
ما الذي يجعل السلطة الفلسطينيّة عقبة في وجه المصالحة؟
ما الذي يجعل السلطة الفلسطينيّة عقبة في وجه المصالحة؟
9 كانون الأول 2021
"أنصار الله" يدكون المملكة من جديد.. هل تعترف الرياض بالهزيمة؟
"أنصار الله" يدكون المملكة من جديد.. هل تعترف الرياض بالهزيمة؟
9 كانون الأول 2021
غارات لطيران العدوان على العاصمة اليمنية صنعاء
غارات لطيران العدوان على العاصمة اليمنية صنعاء
9 كانون الأول 2021
الحرس الثوري: تحققت جميع عناصر افول الاميركان بعد استشهاد قاسم سليماني
الحرس الثوري: تحققت جميع عناصر افول الاميركان بعد استشهاد قاسم سليماني
9 كانون الأول 2021
أميركا.. من شحنات النفط والأسلحة الإيرانية إلى العقوبات الجديدة
أميركا.. من شحنات النفط والأسلحة الإيرانية إلى العقوبات الجديدة
8 كانون الأول 2021
‘‘حماس‘‘ ترحب بمبادرة الرئيس الجزائريّ.. ما الذي يجعل السلطة الفلسطينيّة عقبة في وجه المصالحة؟
‘‘حماس‘‘ ترحب بمبادرة الرئيس الجزائريّ.. ما الذي يجعل السلطة الفلسطينيّة عقبة في وجه المصالحة؟
8 كانون الأول 2021
‘‘أنصار الله‘‘ يدكون المملكة من جديد.. هل تعترف الرياض بالهزيمة؟
‘‘أنصار الله‘‘ يدكون المملكة من جديد.. هل تعترف الرياض بالهزيمة؟
8 كانون الأول 2021
تصرفات الرياض غير العقلانية والمتسرعة في المنطقة
تصرفات الرياض غير العقلانية والمتسرعة في المنطقة
8 كانون الأول 2021
الردع اليمني يواصل دك رأس أفعى العدوان السعوأمريكي
الردع اليمني يواصل دك رأس أفعى العدوان السعوأمريكي
7 كانون الأول 2021
أيام العراق المصيرية في البيت الشيعي
أيام العراق المصيرية في البيت الشيعي
7 كانون الأول 2021
محمود عباس والعلاقة الغريبة مع الاحتلال
محمود عباس والعلاقة الغريبة مع الاحتلال
7 كانون الأول 2021
احتجاجات عارمة في الجنوب.. منصور هادي يطلب الدعم المالي من الرياض
احتجاجات عارمة في الجنوب.. منصور هادي يطلب الدعم المالي من الرياض
7 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
‘‘حماس‘‘ ترحب بمبادرة الرئيس الجزائريّ.. ما الذي يجعل السلطة الفلسطينيّة عقبة في وجه المصالحة؟
‘‘أنصار الله‘‘ يدكون المملكة من جديد.. هل تعترف الرياض بالهزيمة؟
تصرفات الرياض غير العقلانية والمتسرعة في المنطقة
احتجاجات عارمة في الجنوب.. منصور هادي يطلب الدعم المالي من الرياض