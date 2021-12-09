الكويت.. قلق من تسلل إسرائيليين بجنسيات دول مجلس التعاون إلى البلاد

وتناقلت وسائل إعلام دولية، أنباء عن سماح إحدى دول مجلس التعاون، بتجنيس إسرائيليين.



وقال “أسامة الشاهين”، في بيان صحفي : “انطلاقا من اهتمامي الدائم بالقضية الفلسطينية والقدس، وجهت أسئلة برلمانية لـ15 وزيراً ووزيرة، بشأن إجراءات الحكومة بمقاطعة الكيان الصهيوني”.



وأشاد بموقف حكومة بلاده، تجاه رفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، كما أثنى على الإفادات التي تلقاها من 33 جهة حكومية مختلفة، قائلا: “كانت الإجابات مطمئنة وتدل على اهتمام المسؤولين بمقاطعة التعامل مع الكيان الصهيوني”.



ورحب “الشاهين” بالقرار الوزاري الكويتي “حظر دخول أي سفن اتجهت إلى موانئ الكيان الصهيوني أو خرجت منها”.



وفي وقت سابق، أصدرت وزيرة الأشغال العامة الكويتية “رنا الفارس”، قراراً بحظر مرور السفن التجارية المحملة ببضائع من إسرائيل وإليها عبر المياه الإقليمية الكويتية.



وتتخذ الكويت موقفا معارضا للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، ويؤكد مسؤولوها في تصريحاتهم وقوفهم إلى جانب القضية الفلسطينية.