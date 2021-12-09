الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

وقال مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية طلاب في جامعة النجاح من مدينتي نابلس وطولكرم؛ وهم أنس اشتية وإبراهيم عابد وأيوب دويكات وحسن تفاحة وحمزة طبنجة وإبراهيم دويكات وعمر الشخشير وإبراهيم شلهوب.



وأضاف أن جنود العدو داهموا مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم واعتقلوا القيادي في حركة حماس كريم عياد ونجله بلال؛ علما أن نجله محمود ما زال يقبع في الأسر منذ عدة أشهر، وتم اعتقال الأسير المحرر رامز اللحام والشاب محمد مناصرة من المخيم، إضافة إلى الشاب مهدي عمر زيادة من المدينة.



وفي محافظة الخليل، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مخيم العروب شمالا طالت ثمانية شبان هم محمد محمود جوابرة وعبد المجيد جوابرة وماهر أبو وردة ومحمد شحادة وعمر خميس وراني هديب وعيسى ومحمود أبو غازي، وتم الإفراج عنهم بعد ساعات من الاعتقال ما عدا الشاب محمد شحادة الذي ما زال معتقلا.



وفي المدينة، تم اعتقال الأسير المحرر خزيمة غيث، والشاب أحمد جمال الصوي من طولكرم وأحمد حمدان من صيدا قرب المدينة.



وخلال حملة الاعتقالات، داهمت قوات الاحتلال منزل الشيخ زياد غربية والد الشهيد صادق غربية في صانور قرب جنين، ومنزل الشيخ هاني أبو سارة والمحرر محمد حمدان في عرابة جنوبا، وتم اقتحام منازل أسرى محررين في الخليل وتهديدهم بعد تفتيش منازلهم.