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الخميس 9 كانون الأول 2021 ساعة 20:11

روسيا تؤكد أنها مضطرة للرد بصرامة على تصرفات الناتو

روسيا تؤكد أنها مضطرة للرد بصرامة على تصرفات الناتو
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الخميس: "الأوضاع بالنسبة إلينا تفاقمت حقا لأن منافسينا وخصومنا خرقوا بشكل سافر الالتزامات والتعهدات التي قدموها لنا سابقا. ويدور الحادث عن منع الأنشطة العسكرية بجوانبها المختلفة قرب حدودنا ومنع المتمركز العسكري الفني من قبل خصومنا في الأراضي والمياه المناسبة، وهو الأمر الذي تشهد حدوثه أكثر فأكثر".

وشدد ريابكوف في هذا السياق على أن روسيا تعتبر أمرا ضروريا "تنحية التهديد" العسكري النابع عن الناتو من حدودها.

وأشار ريابكوف إلى أن روسيا "مضطرة للرد بصرامة على تصرفات الولايات المتحدة والناتو" بالقرب من حدودها، مبينا: "لا يوجد هنا عنصر تهديد، هناك فقط تحذيرات".

وأكد ريابكوف أن التوتر الحالي في العلاقات بين روسيا والغرب قد يؤدي إلى تكرار الأوضاع التي تشكلت خلال "أزمة الكاربي" عام 1962.

وقال في هذا السياق رد على سؤال ذي صلة: "لو لن يدرك زملاؤنا من الطرف الآخر ماذا يحصل، فالأمور يمكن أن تصل إلى ذلك. بحسب منطق تطورات الأحداث الحالي من الممكن جدا أن نستيقظ يوما ونجد أنفسنا في أوضاع مماثلة".

وتابع: "ذلك سيكون فشلا للدبلوماسية وللسياسة الخارجية، لكن لا يزال هناك وقت للتوصل إلى اتفاق مبني على المنطق السليم".
مصدر : وكالات
رقم : 967708
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