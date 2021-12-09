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الخميس 9 كانون الأول 2021 ساعة 20:19

مورا: اطراف الاتفاق النووي لديهم احساس جديد لإحياء الإتفاق

مورا: اطراف الاتفاق النووي لديهم احساس جديد لإحياء الإتفاق
واضاف المسؤول الاوروبي في حديث صحفي في فيينا بعد اجتماع اعضاء اللجنة المشتركة : إن ما شعرت به صباح اليوم هو ان جميع الوفود المشاركة في الاجتماع لديها احساس جديد بشان ضرورة العمل من أجل التوصل الى توافق يحيي الاتفاق النووي.

واضاف ان هناك رؤى مختلفة بخصوص سير المحادثات، ونحن نحاول تقريب وجهات النظر من بعضها ، معتبرا ان اهم هدف في المحادثات هو التغلب على الخلافات.

وكان ميخائيل أوليانوف مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، قد وصف اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اليوم الخميس في فيينا بعد انتهائه بأنه كان قصيراً وبناءً.
مصدر : وكالات
رقم : 967710
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