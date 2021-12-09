تعز تواصل النفير العام في مواجهة العدوان السعودي وأدواته

واكد أبناء ومشايخ مديرية التعزية دعم وإسناد للجيش واللجان الشعبية في جبهات القتال لكسر وافشال كل تحركات العدوان وتصعيده على مختلف الجبهات وخصوصا الجبهة الغربية إلى جانب توحيد الصف الوطني وتعزيز التلاحم الشعبي ومواجهة كل المؤامرات التي يحيكها العدوان وأدواته ضد المحافظة وأمنها .



المحتجون أكدوا على استعدادهم التام للتوجه للجبهات وتقديم كل التضحيات في سبيل الله ودفاعا عن تراب اليمن وسيادته .



كما نددو بالمواقف الأممية الصامتة أمام جرائم العدوان المتواصلة بحق الشعب اليمني مطالبين القوات الصاروخية وسلاح الجو المسير بمزيد من الضربات في عمق العدوان ردا على استمرار مجازر العدوان وحصاره.



المحتجون بعثوا دعوات لكل المغرر بهم في صف العدوان إلى سرعة العودة إلى صف الوطن واستغلال قرار العفو العام قبل فوات الأوان.