الصفحة الرئيسية
0
الخميس 9 كانون الأول 2021 ساعة 22:18

تعز تواصل النفير العام في مواجهة العدوان السعودي وأدواته

تعز تواصل النفير العام في مواجهة العدوان السعودي وأدواته
واكد أبناء ومشايخ مديرية التعزية دعم وإسناد للجيش واللجان الشعبية في جبهات القتال لكسر وافشال كل تحركات العدوان وتصعيده على مختلف الجبهات وخصوصا الجبهة الغربية إلى جانب توحيد الصف الوطني وتعزيز التلاحم الشعبي ومواجهة كل المؤامرات التي يحيكها العدوان وأدواته ضد المحافظة وأمنها .

المحتجون أكدوا على استعدادهم التام للتوجه للجبهات وتقديم كل التضحيات في سبيل الله ودفاعا عن تراب اليمن وسيادته .

كما نددو بالمواقف الأممية الصامتة أمام جرائم العدوان المتواصلة بحق الشعب اليمني مطالبين القوات الصاروخية وسلاح الجو المسير بمزيد من الضربات في عمق العدوان ردا على استمرار مجازر العدوان وحصاره.

المحتجون بعثوا دعوات لكل المغرر بهم في صف العدوان إلى سرعة العودة إلى صف الوطن واستغلال قرار العفو العام قبل فوات الأوان.
رقم : 967727
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
سياسة الابتزاز السعودية تجاه لبنان لا تبشر بالخير
سياسة الابتزاز السعودية تجاه لبنان لا تبشر بالخير
ما الذي يجعل السلطة الفلسطينيّة عقبة في وجه المصالحة؟
ما الذي يجعل السلطة الفلسطينيّة عقبة في وجه المصالحة؟
9 كانون الأول 2021
"أنصار الله" يدكون المملكة من جديد.. هل تعترف الرياض بالهزيمة؟
"أنصار الله" يدكون المملكة من جديد.. هل تعترف الرياض بالهزيمة؟
9 كانون الأول 2021
غارات لطيران العدوان على العاصمة اليمنية صنعاء
غارات لطيران العدوان على العاصمة اليمنية صنعاء
9 كانون الأول 2021
الحرس الثوري: تحققت جميع عناصر افول الاميركان بعد استشهاد قاسم سليماني
الحرس الثوري: تحققت جميع عناصر افول الاميركان بعد استشهاد قاسم سليماني
9 كانون الأول 2021
أميركا.. من شحنات النفط والأسلحة الإيرانية إلى العقوبات الجديدة
أميركا.. من شحنات النفط والأسلحة الإيرانية إلى العقوبات الجديدة
8 كانون الأول 2021
‘‘حماس‘‘ ترحب بمبادرة الرئيس الجزائريّ.. ما الذي يجعل السلطة الفلسطينيّة عقبة في وجه المصالحة؟
‘‘حماس‘‘ ترحب بمبادرة الرئيس الجزائريّ.. ما الذي يجعل السلطة الفلسطينيّة عقبة في وجه المصالحة؟
8 كانون الأول 2021
‘‘أنصار الله‘‘ يدكون المملكة من جديد.. هل تعترف الرياض بالهزيمة؟
‘‘أنصار الله‘‘ يدكون المملكة من جديد.. هل تعترف الرياض بالهزيمة؟
8 كانون الأول 2021
تصرفات الرياض غير العقلانية والمتسرعة في المنطقة
تصرفات الرياض غير العقلانية والمتسرعة في المنطقة
8 كانون الأول 2021
الردع اليمني يواصل دك رأس أفعى العدوان السعوأمريكي
الردع اليمني يواصل دك رأس أفعى العدوان السعوأمريكي
7 كانون الأول 2021
أيام العراق المصيرية في البيت الشيعي
أيام العراق المصيرية في البيت الشيعي
7 كانون الأول 2021
محمود عباس والعلاقة الغريبة مع الاحتلال
محمود عباس والعلاقة الغريبة مع الاحتلال
7 كانون الأول 2021
احتجاجات عارمة في الجنوب.. منصور هادي يطلب الدعم المالي من الرياض
احتجاجات عارمة في الجنوب.. منصور هادي يطلب الدعم المالي من الرياض
7 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
‘‘حماس‘‘ ترحب بمبادرة الرئيس الجزائريّ.. ما الذي يجعل السلطة الفلسطينيّة عقبة في وجه المصالحة؟
‘‘أنصار الله‘‘ يدكون المملكة من جديد.. هل تعترف الرياض بالهزيمة؟
تصرفات الرياض غير العقلانية والمتسرعة في المنطقة
احتجاجات عارمة في الجنوب.. منصور هادي يطلب الدعم المالي من الرياض