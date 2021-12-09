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الخميس 9 كانون الأول 2021 ساعة 22:28
بريطانيا: الهجوم على أوكرانيا له تداعيات طويلة الأمد على روسيا
وقال بن والاس إن "أي تحرك من جانب روسيا لتهديد سيادة أوكرانيا لن يكون له تداعيات قاسية فحسب بل سيكون له تداعيات تدوم طويلاً على روسيا".
مصدر :
وكالات
رقم :
967732
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