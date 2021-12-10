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الجمعة 10 كانون الأول 2021 ساعة 10:27

إثيوبيا: عمليات نهب توقف توزيع المساعدات الغذائية الأممية

إثيوبيا: عمليات نهب توقف توزيع المساعدات الغذائية الأممية
ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك قوله، خلال مؤتمر صحافي، إن «الأيام الأخيرة شهدت عمليات نهب واسعة النطاق لمستودعات في كومبولتشا، يرجح أنها حصلت على أيدي عناصر من متمردي تيغراي وسكان محليين».

وأضاف أن «كميات كبيرة من المواد الغذائية، بما في ذلك منتجات غذائية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، سرقت ونهبت»، مشددا على أن السرقات تهدد بزيادة انعدام الأمن الغذائي في شمال إثيوبيا، على الرغم من أن حجم ما سرق لم يتضح بدقة بعد.

وتابع أن هذه الهجمات أدت إلى تعليق توزيع المواد الغذائية في مدينتي ديسي وكومبولتشا، محذرا من أنه في أقاليم تيغراي وأمهرة وعفر، «هناك حاليا 9.4 مليون شخص بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية».
مصدر : وكالات
رقم : 967771
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