الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 10 كانون الأول 2021 ساعة 10:28

'أمنستي': أعمال العنف في جنوب السودان قد ترقى إلى جرائم حرب

وقالت المنظمة الحقوقية غير الحكومية إنه استنادا إلى المعلومات التي جمعتها، فقد تعرض مدنيون بشكل عشوائي إلى القتل والتشويه، في حين دمرت قرى بكاملها بين حزيران وتشرين الأول، مع احتدام المعارك في المنطقة الاستوائية الغربية، بحسب الوكالة الفرنسية.

كما أوضحت أن اشتباكات عرقية اندلعت على وجه الخصوص حول بلدة تمبورا، وأججها سياسيون محليون شجعوا الشباب على حمل السلاح، لافتة إلى أن ما أعقب ذلك من «أعمال موت ودمار وانقسامات، تورط فيها مقاتلون تابعون لفصائل سياسية متنافسة في العاصمة جوبا، يشير إلى أن هذه الفظائع قد تكون دبرت على أعلى المستويات».

ونقل التقرير عن المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، ديبروز موشينا، قوله إن «الشهادات التي جمعناها تؤكد وقوع أعمال عنف تفوق الوصف، بما في ذلك مقتل مدنيين أثناء فرارهم، وإحراق جثث وتشويهها»، مشيرا إلى أن «فكرة أن الهجمات لم تنخرط فيها جماعات محلية فحسب، بل مقاتلون تابعون للقوات الحكومية وللمعارضة، تشير إلى أنها أكثر من مجرد أعمال عنف فئوية».

ووفقا لـ«أمنستي» فإن المتقاتلين في تمبورا حولوا مدارسها إلى ثكنات، ونهبوا مستشفيات المدينة، ناقلة عن شهود عيان قولهم إن المقاتلين «قتلوا المدنيين بدون محاكمة، عبر إطلاق النار عليهم أو ذبحهم»، ومشيرة إلى أن هذه الجرائم كانت تحصل أحيانا أمام أطفال الضحايا أو أقارب لهم.
مصدر : وكالات
رقم : 967772
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الممر التجاري الإماراتي عبر إيران وتركيا وسوريا
الممر التجاري الإماراتي عبر إيران وتركيا وسوريا
الحفر بادعاء كاذب.. ماذا يفعل الصهاينة بالمسجد الأقصى؟
الحفر بادعاء كاذب.. ماذا يفعل الصهاينة بالمسجد الأقصى؟
10 كانون الأول 2021
"إعلاميون ضدّ التّطبيع" في لبنان.. الرسائل والأهداف؟
"إعلاميون ضدّ التّطبيع" في لبنان.. الرسائل والأهداف؟
10 كانون الأول 2021
جولة محمد بن سلمان الإقليمية ومحاولات بناء الإجماع بين دول مجلس التعاون
جولة محمد بن سلمان الإقليمية ومحاولات بناء الإجماع بين دول مجلس التعاون
10 كانون الأول 2021
سياسة الابتزاز السعودية تجاه لبنان لا تبشر بالخير
سياسة الابتزاز السعودية تجاه لبنان لا تبشر بالخير
9 كانون الأول 2021
ما الذي يجعل السلطة الفلسطينيّة عقبة في وجه المصالحة؟
ما الذي يجعل السلطة الفلسطينيّة عقبة في وجه المصالحة؟
9 كانون الأول 2021
"أنصار الله" يدكون المملكة من جديد.. هل تعترف الرياض بالهزيمة؟
"أنصار الله" يدكون المملكة من جديد.. هل تعترف الرياض بالهزيمة؟
9 كانون الأول 2021
غارات لطيران العدوان على العاصمة اليمنية صنعاء
غارات لطيران العدوان على العاصمة اليمنية صنعاء
9 كانون الأول 2021
الحرس الثوري: تحققت جميع عناصر افول الاميركان بعد استشهاد قاسم سليماني
الحرس الثوري: تحققت جميع عناصر افول الاميركان بعد استشهاد قاسم سليماني
9 كانون الأول 2021
أميركا.. من شحنات النفط والأسلحة الإيرانية إلى العقوبات الجديدة
أميركا.. من شحنات النفط والأسلحة الإيرانية إلى العقوبات الجديدة
8 كانون الأول 2021
‘‘حماس‘‘ ترحب بمبادرة الرئيس الجزائريّ.. ما الذي يجعل السلطة الفلسطينيّة عقبة في وجه المصالحة؟
‘‘حماس‘‘ ترحب بمبادرة الرئيس الجزائريّ.. ما الذي يجعل السلطة الفلسطينيّة عقبة في وجه المصالحة؟
8 كانون الأول 2021
‘‘أنصار الله‘‘ يدكون المملكة من جديد.. هل تعترف الرياض بالهزيمة؟
‘‘أنصار الله‘‘ يدكون المملكة من جديد.. هل تعترف الرياض بالهزيمة؟
8 كانون الأول 2021
تصرفات الرياض غير العقلانية والمتسرعة في المنطقة
تصرفات الرياض غير العقلانية والمتسرعة في المنطقة
8 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
‘‘حماس‘‘ ترحب بمبادرة الرئيس الجزائريّ.. ما الذي يجعل السلطة الفلسطينيّة عقبة في وجه المصالحة؟
‘‘أنصار الله‘‘ يدكون المملكة من جديد.. هل تعترف الرياض بالهزيمة؟
تصرفات الرياض غير العقلانية والمتسرعة في المنطقة
احتجاجات عارمة في الجنوب.. منصور هادي يطلب الدعم المالي من الرياض