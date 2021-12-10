'أمنستي': أعمال العنف في جنوب السودان قد ترقى إلى جرائم حرب

وقالت المنظمة الحقوقية غير الحكومية إنه استنادا إلى المعلومات التي جمعتها، فقد تعرض مدنيون بشكل عشوائي إلى القتل والتشويه، في حين دمرت قرى بكاملها بين حزيران وتشرين الأول، مع احتدام المعارك في المنطقة الاستوائية الغربية، بحسب الوكالة الفرنسية.



كما أوضحت أن اشتباكات عرقية اندلعت على وجه الخصوص حول بلدة تمبورا، وأججها سياسيون محليون شجعوا الشباب على حمل السلاح، لافتة إلى أن ما أعقب ذلك من «أعمال موت ودمار وانقسامات، تورط فيها مقاتلون تابعون لفصائل سياسية متنافسة في العاصمة جوبا، يشير إلى أن هذه الفظائع قد تكون دبرت على أعلى المستويات».



ونقل التقرير عن المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، ديبروز موشينا، قوله إن «الشهادات التي جمعناها تؤكد وقوع أعمال عنف تفوق الوصف، بما في ذلك مقتل مدنيين أثناء فرارهم، وإحراق جثث وتشويهها»، مشيرا إلى أن «فكرة أن الهجمات لم تنخرط فيها جماعات محلية فحسب، بل مقاتلون تابعون للقوات الحكومية وللمعارضة، تشير إلى أنها أكثر من مجرد أعمال عنف فئوية».



ووفقا لـ«أمنستي» فإن المتقاتلين في تمبورا حولوا مدارسها إلى ثكنات، ونهبوا مستشفيات المدينة، ناقلة عن شهود عيان قولهم إن المقاتلين «قتلوا المدنيين بدون محاكمة، عبر إطلاق النار عليهم أو ذبحهم»، ومشيرة إلى أن هذه الجرائم كانت تحصل أحيانا أمام أطفال الضحايا أو أقارب لهم.