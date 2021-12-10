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الجمعة 10 كانون الأول 2021 ساعة 12:03

باكستان تفرج عن 100 مقاتل من طالبان

باكستان تفرج عن 100 مقاتل من طالبان
ونقلت مصادر عن تصريح مسؤول حكومي في بيشاور، أمس الخميس: "ما يصل إلى 100 من مقاتلي طالبان أُطلق سراحهم في الأيام الـ10 أو الـ15 الماضية. إنهم مقاتلون من الدرجة الثانية وسيظلون تحت المراقبة".

من جانبه، أكد مسؤول أمني محلي أن مقاتلي الحركة الإسلامية المتشددة أطلق سراحهم من سجون تقع في ولاية خيبر بختونخوا، وعاصمتها بيشاور، مضيفا أن المفرج عنهم لن يعودوا إلى أفغانستان.

وهذه المعلومات أكدها أيضا قيادي في جماعة طالبان-باكستان مقره في شرق أفغانستان، قائلا إن إطلاق سراح هؤلاء المقاتلين يهدف إلى بناء الثقة بين الحكومة وحركته، مشيرا إلى أن الحركة وافقت بالمقابل على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الذي تنتهي صلاحيته في 9 ديسمبر الجاري، لشهر واحد.

وأضاف: "قيادة حركة طالبان-باكستان أظهرت رغبتها بتمديد وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى، والمحادثات ستتواصل مع المسؤولين الباكستانيين" من أجل التوصل إلى اتفاق بهذا الصدد.
مصدر : وكالات
رقم : 967787
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