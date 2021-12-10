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الجمعة 10 كانون الأول 2021 ساعة 12:09

استمرارا لسياسة الاحتلال .. اعتقال 5 من قادة ونشطاء حماس

استمرارا لسياسة الاحتلال .. اعتقال 5 من قادة ونشطاء حماس
ووفق مصادر محلية، اعتقلت قوات الاحتلال القياديين في حماس الشيخ فلاح ندى خلال اقتحام منزله بحي الجنان بمدينة البيرة، وسامي حسين بعد مداهمة منزله ببلدة بيتونيا غربا.

كما اعتقل الاحتلال الأسير المحرر ماهر القاضي من بلدة بيتونيا، والأسير المحرر ساجي عابد من البيرة، والأسير المحرر براء عبد الصمد خلال مداهمة منزله بحي البالوع شمالي رام الله.

وداهمت قوة عسكرية منزل عز الدين عودة بقرية دير عمار غربا وهددته وحذرته من ممارسة أي نشاط مهددة باعتقاله، كما داهمت بلدة نعلين غربا وهددت شابين بعد اقتحام منزليهما.

واندلعت مواجهات بين مجموعة من الشبان وقوات الاحتلال تخللها إطلاق الجنود للقنابل الصوتية.

وتشن قوات الاحتلال حملات اعتقالات مكثفة بحق قادة ونشطاء حركة حماس بمحافظات الضفة الغربية المحتلة قبيل الانتخابات المحلية، كما تستهدف نشطاء حماس في الجامعات.

وفي وقت متأخر مساء الخميس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سبعة مواطنين خلال اقتحامها أنحاء متفرقة من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت داوود الغول بعد مداهمة منزله في حي رأس العمود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وشادي هلسة من منزله في بلدة جبل المكبر، وزكريا عودة، وناصر أبو خضير، وعبد اللطيف غيث، ومناويل عبد العال، وسعيد أبو خضير، من بلدة شعفاط شمال المدينة.

ولاحقًا، أفاد الكاتب المقدسي راسم عبيدات، أن قوات الاحتلال أفرجت عن 6 من المعتقلين السبعة.

وأوضح عبيدات أن الافراج كان مشروطاً لبعضهم، حيث فرض الاحتلال الحبس المنزلي على عبد اللطيف غيث الأسير المحرر، إضافة إلى تجديد الإقامة الجبرية عليه والتي تفرض منعه من مغادرة القدس وهذا الإجراء مفروض عليه منذ 11 عاماً.

كما فرض الاحتلال الحبس المنزلي والإقامة الجبرية ستة أشهر على ناصر أبو خضير ومنعه من الحديث والتواصل والتصريح للإعلام والكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي.
مصدر : وكالات
رقم : 967790
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