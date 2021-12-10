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الجمعة 10 كانون الأول 2021 ساعة 15:08

العمليات المشتركة تنفي بقاء القوات الامريكية في العراق

العمليات المشتركة تنفي بقاء القوات الامريكية في العراق
وأكدت العمليات المشتركة حسب البيان، أن "القوات القتالية لما يسمى بـ"قوات التحالف" ستغادر العراق بالكامل قبل نهاية هذا الشهر، وننفي ما صدر من بعض وسائل الاعلام بخصوص بقاء هذه القوات".

وأضاف البيان: "لقد تم الاتفاق بين العراق والولايات المتحدة وفق متبنيات الحوار الاستراتيجي ومخرجات اجتماعات الفرق الفنية مؤخراً على نقل أفراد القوات ذوي الدور القتالي خارج العراق والإعلان رسمياً عن إنهاء المهام القتالية، وأفراد التحالف سيكونون موجودين في العراق لتقديم الدعم والمشورة والتمكين للقوات الأمنية العراق"، مشيراً الى أنه "تمت مغادرة معظم هذه القوات بالفعل، وسيتم إخلاء الباقين خلال الأيام القادمة، وستكون هناك مجموعة من المستشارين تحل محل القوات السابقة، لأجل دعم القوات الأمنية".

وتابع: "نؤكد ثانية ما صدر من بيان يوم أمس عن مخرجات الجولة الأخيرة من الحوار الاستراتيجي بأن وجود وعمل المستشارين سيكون حصـراً وفق السيادة العراقية والقوانين والأعراف الدولية".
مصدر : وكالات
رقم : 967806
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