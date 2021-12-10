مفاوضات فيينا.. وضغوط غربية لتشويش المحادثات

فقد حاول عدد من المسؤولين في ادارة الرئيس الأميركي جو بايدن التأثير على المحادثات مساء الخميس من خلال اثارة الأجواء النفسية.



ففي الوقت الذي قاد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي ، وبالتوازي مع ذلك تنصل الدول الأوروبية من الوفاء بالتزاماتها ، قاد الأطراف الغربية ، إلى فقدان سلطتها الأخلاقية ، وباتت ترى أيديها خالية من الخيارات العملية في مقابل إيران ، حاول المسؤولون في ادارة بايدن مساء الخميس اشهار سلاحها بوجه ايران عبر التلويح بـ "اللجوء إلى خيارات أخرى".



فقد ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن إدارة بايدن تعتزم تشديد الحظر ضد إيران إذا فشلت المفاوضات.



يأتي هذا الادعاء في الوقت الذي قال فيه العديد من مسؤولي الحكومة الأميركية في الماضي إنهم فعلوا كل ما في وسعهم لفرض اجراءات الحظر على إيران ، لكن "الضغوط القصوى " فشلت في إجبار إيران على الاستسلام.



في هذا الصدد قال روبرت أوبراين ، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض خلال ادارة الرئيس السابق دونالد ترامب ، في نوفمبر من العام الماضي ، إن واشنطن فعلت كل ما في وسعها لفرض العقوبات على إيران وأنه لم يعد هناك المزيد من العقوبات.



بالإضافة إلى ذلك ، يعتقد الخبراء الماليون والاقتصاديون أن اجراءات الحظر لا تكون فعالة إلا لفترة من الزمن ، وبعدها تتضاءل آثارها وتجد الاقتصادات الخاضعة للحظر تدريجيًا طرقًا مناسبة للتكيف معها.



ويعتقد مهندسو سياسة الحظر في الولايات المتحدة أنه في هذه المرحلة ، قبل أن تبدأ آثار الحظر في التراجع ، يجب تسويقه وترجمته إلى امتيازات.



ويعتبر باحثون سياسيون أن الجانب الأمريكي يسعى لتحقيق إنجاز وفق شروطه وهذا الأمر لا تقبله ايران التي تشدد على الغاء الحظر الإقتصاد بدون تقديم اكثر ما قدمته في الإتفاق النووي عام 2015.



ويوضح هؤلاء أن الوفد الإيراني تصرف بمتانة حقوقية وثقل اقتصادي ووضوح في الهدف والمسار، لكن حتى هذه اللحظة لم نرى في وفود الدول الغربية غير اطلاق شعارات قديمة.



ويؤكد هؤلاء على أن أداء الفريق المفاوض الإيراني في مفاوضات فيينا كان محترفاً ومن العالم الأول.



ويضيف هؤلاء أن موقف روسيا في هذه الجولة من المفاوضات تشبه موقفها في الجولة السابقة حول تفاؤلها بالأجواء الإيجابية التي تسود المفاوضات على الرغم من قيام الدول الأوروبية بتنفيذ نوع من المصادرة للضغط على الطرف الآخر.



يتابع هؤلاء بالقول: "بأننا أمام مشهد عام على مدار اليومين الماضيين على وسائل الإعلام وهو مشهد سلبي حول تحميل المسؤولية بين الأطراف المشاركة في المفاوضات في حال فشل المفاوضات"، مشيراً الى أن هذا المشهد هو جزء من لعبة التفاوض.



من جانب آخر يرى دبلوماسيون سابقون ان مفاوضات الغاء الحظر في فيينا ليست للتفاوض حول كل القضايا، وان أمريكا تسعى لتغيير عنوان هذه المفاوضات، مشيراً الى أنه يحق للحكومة الإيرانية الجديدة ان تعدل بعض القضايا المتعلقة بالمفاوضات لكي يتم التركيز على صلب الخلاف.



ويقول هؤلاء: ان أساس الخلاف في هذه المفاوضات هو رفع الحظر الذي فرضته أمريكا بشكل غير قانوني وغير حقوقي وكذلك موضوع خروج أمريكا من الإتفاق النووي وفرض الحظر القصوى على ايران.



ويتابع هؤلاء أن هناك حظرا كان بإمكان أمريكا رفعه في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما لكنه لم يعمل ذلك وعند خروج ترامب من الإتفاق النووي زاد "الطين بلة" بالموضوع النووي بخروجه من الاتفاق، واليوم الرئيس جو بايدن يسير في نهج اوباما وترامب.



ويعتبر هؤلاء أن تصريحات الجانب الامريكي غارقة في الكذب والنفاق واللعب ويسيرون على حافة الهاوية، مشيرا الى أن أمريكا تستمر في سياسة الضغط على إيران لتحقيق واحد من الهدفين أي اجبار ايران بالتراجع أمامها ونسف المفاوضات، مؤكداً أن أمريكا لا تريد ان تعطي ضمانة لإيران حول الإتفاق النووي على الرغم من تأكيد المنظمة العالمية للطاقة الذرية بعدم انحراف البرنامج النووي الإيراني.