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الجمعة 10 كانون الأول 2021 ساعة 19:04

طهران تنفي بشدة مزاعم نائب بريطاني ضد إيرانيين ثلاثة

طهران تنفي بشدة مزاعم نائب بريطاني ضد إيرانيين ثلاثة
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ، سعيد خطيب زاده ، اليوم (الجمعة) ، ردا على سؤال أحد الصحفيين حول اقتراح برلماني بريطاني بإضافة ثلاثة مواطنين إلى قائمة الحظر:  "رصدنا جدلا بين أعضاء البرلمان البريطاني حول مقترح بإضافة ثلاثة إيرانيين إلى قائمة الحظر الخاصة بحقوق الإنسان.

ونفى خطيب زاده بشدة هذه المزاعم ، قائلا: إننا نرفض بشدة الاتهامات التي لا أساس لها ضد مواطنينا.

وشدد: نحن نرصد الموضوع وستدرك الحكومة البريطانية بالتأكيد أن اتخاذ أي إجراء غير بناء، في هذه الحالة ونظائرها يعقّد الموقف والقضايا بشكل مباشر أيضًا.
رقم : 967836
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