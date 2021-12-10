طهران تنفي بشدة مزاعم نائب بريطاني ضد إيرانيين ثلاثة

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ، سعيد خطيب زاده ، اليوم (الجمعة) ، ردا على سؤال أحد الصحفيين حول اقتراح برلماني بريطاني بإضافة ثلاثة مواطنين إلى قائمة الحظر: "رصدنا جدلا بين أعضاء البرلمان البريطاني حول مقترح بإضافة ثلاثة إيرانيين إلى قائمة الحظر الخاصة بحقوق الإنسان.



ونفى خطيب زاده بشدة هذه المزاعم ، قائلا: إننا نرفض بشدة الاتهامات التي لا أساس لها ضد مواطنينا.



وشدد: نحن نرصد الموضوع وستدرك الحكومة البريطانية بالتأكيد أن اتخاذ أي إجراء غير بناء، في هذه الحالة ونظائرها يعقّد الموقف والقضايا بشكل مباشر أيضًا.