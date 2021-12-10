قيادي بحماس: جادون بكسر الحصار عن غزة

وأضاف خلال احتفال جماهيري بذكرى انطلاقة الحركة في منطقة معن بخانيونس: "حماس ستقتلع الجدار من حولها، وتعمل جاهدة على تفكيك حلقاته، كما تعمل ليل نهار لأن يكون هناك انفراجة لأبناء شعبنا".



وشدد على أن وجهه حماس هي تحرير فلسطين، ولا تراجع عنها.



وأكد أن "حركة حماس تتحول يوما بعد يوم كابوسا يقض مضاجع الصهاينة، وباتت شوكة في حلق الاحتلال".



وقال: "حماس دائما مع الكل الفلسطيني، وهي حريصة على وحدة شعبنا، لكنها تريد هذا الصف واحدا أمام عدونا ومن اغتصب أرضنا ومن يحاول أن ينتقص من حريتنا".



وأكد أن الحركة ومعها كل الفصائل شكلت نماذج فريدة في العمل العسكري والأمني.



وأضاف: "نستذكر العمل الأمني المُركز الذي تقوم به الحركة، والذي استطاع أن ينتصر على منظومات الأمن الصهيونية من أخذ بيانات ضباطهم والوصول إلى البيانات الحساسة، وفي كل يوم تقدم نماذج تغيظ العدو، وما حدث في المنطقة الشرقية مع الشيخ نور بركة ليس ببعيد".



وشدد على أن الحركة في ذكرى انطلاقتها الـ 34 لا تنسى الأسرى، مضيفا "حماس قبل انطلاقتها وبعدها جعلت أسر الجنود من أهم أولوياتها من أجل أن تحرر الأسرى من السجون".



وتابع: "حماس باقية على عهدها مع الأسرى، ولن تكل أو تمل حتى تحرر الأسرى كافة".



وذكر أن الحركة نظمت صورة مشرقة للوحدة من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومن خلال مسيرات العودة، ووحّدت الكل الفلسطيني من أجل قضايا الشعب الفلسطيني العادلة.



وشدد على أن حماس لم تترك السلاح في أي لحظة ولم تتخلَّ عن الثوابت، فحماس تؤكد في كل انطلاقة أنها لن تعترف بـ"إسرائيل".



وقال: "حماس ليست حركة ديكتاتورية، ومن أرقى الحركات التي وجدت، لأنها تؤمن بالتغير والتجدد دائما وأبدا في كل المحطات".