الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 10 كانون الأول 2021 ساعة 22:41

قيادي بحماس: جادون بكسر الحصار عن غزة

قيادي بحماس: جادون بكسر الحصار عن غزة
وأضاف خلال احتفال جماهيري بذكرى انطلاقة الحركة في منطقة معن بخانيونس: "حماس ستقتلع الجدار من حولها، وتعمل جاهدة على تفكيك حلقاته، كما تعمل ليل نهار لأن يكون هناك انفراجة لأبناء شعبنا".

وشدد على أن وجهه حماس هي تحرير فلسطين، ولا تراجع عنها.

وأكد أن "حركة حماس تتحول يوما بعد يوم كابوسا يقض مضاجع الصهاينة، وباتت شوكة في حلق الاحتلال".

وقال: "حماس دائما مع الكل الفلسطيني، وهي حريصة على وحدة شعبنا، لكنها تريد هذا الصف واحدا أمام عدونا ومن اغتصب أرضنا ومن يحاول أن ينتقص من حريتنا".

وأكد أن الحركة ومعها كل الفصائل شكلت نماذج فريدة في العمل العسكري والأمني.

وأضاف: "نستذكر العمل الأمني المُركز الذي تقوم به الحركة، والذي استطاع أن ينتصر على منظومات الأمن الصهيونية من أخذ بيانات ضباطهم والوصول إلى البيانات الحساسة، وفي كل يوم تقدم نماذج تغيظ العدو، وما حدث في المنطقة الشرقية مع الشيخ نور بركة ليس ببعيد".

وشدد على أن الحركة في ذكرى انطلاقتها الـ 34 لا تنسى الأسرى، مضيفا "حماس قبل انطلاقتها وبعدها جعلت أسر الجنود من أهم أولوياتها من أجل أن تحرر الأسرى من السجون".

وتابع: "حماس باقية على عهدها مع الأسرى، ولن تكل أو تمل حتى تحرر الأسرى كافة".

وذكر أن الحركة نظمت صورة مشرقة للوحدة من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومن خلال مسيرات العودة، ووحّدت الكل الفلسطيني من أجل قضايا الشعب الفلسطيني العادلة.

وشدد على أن حماس لم تترك السلاح في أي لحظة ولم تتخلَّ عن الثوابت، فحماس تؤكد في كل انطلاقة أنها لن تعترف بـ"إسرائيل".

وقال: "حماس ليست حركة ديكتاتورية، ومن أرقى الحركات التي وجدت، لأنها تؤمن بالتغير والتجدد دائما وأبدا في كل المحطات".
مصدر : وكالات
رقم : 967880
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الممر التجاري الإماراتي عبر إيران وتركيا وسوريا
الممر التجاري الإماراتي عبر إيران وتركيا وسوريا
الحفر بادعاء كاذب.. ماذا يفعل الصهاينة بالمسجد الأقصى؟
الحفر بادعاء كاذب.. ماذا يفعل الصهاينة بالمسجد الأقصى؟
10 كانون الأول 2021
"إعلاميون ضدّ التّطبيع" في لبنان.. الرسائل والأهداف؟
"إعلاميون ضدّ التّطبيع" في لبنان.. الرسائل والأهداف؟
10 كانون الأول 2021
جولة محمد بن سلمان الإقليمية ومحاولات بناء الإجماع بين دول مجلس التعاون
جولة محمد بن سلمان الإقليمية ومحاولات بناء الإجماع بين دول مجلس التعاون
10 كانون الأول 2021
سياسة الابتزاز السعودية تجاه لبنان لا تبشر بالخير
سياسة الابتزاز السعودية تجاه لبنان لا تبشر بالخير
9 كانون الأول 2021
ما الذي يجعل السلطة الفلسطينيّة عقبة في وجه المصالحة؟
ما الذي يجعل السلطة الفلسطينيّة عقبة في وجه المصالحة؟
9 كانون الأول 2021
"أنصار الله" يدكون المملكة من جديد.. هل تعترف الرياض بالهزيمة؟
"أنصار الله" يدكون المملكة من جديد.. هل تعترف الرياض بالهزيمة؟
9 كانون الأول 2021
غارات لطيران العدوان على العاصمة اليمنية صنعاء
غارات لطيران العدوان على العاصمة اليمنية صنعاء
9 كانون الأول 2021
الحرس الثوري: تحققت جميع عناصر افول الاميركان بعد استشهاد قاسم سليماني
الحرس الثوري: تحققت جميع عناصر افول الاميركان بعد استشهاد قاسم سليماني
9 كانون الأول 2021
أميركا.. من شحنات النفط والأسلحة الإيرانية إلى العقوبات الجديدة
أميركا.. من شحنات النفط والأسلحة الإيرانية إلى العقوبات الجديدة
8 كانون الأول 2021
‘‘حماس‘‘ ترحب بمبادرة الرئيس الجزائريّ.. ما الذي يجعل السلطة الفلسطينيّة عقبة في وجه المصالحة؟
‘‘حماس‘‘ ترحب بمبادرة الرئيس الجزائريّ.. ما الذي يجعل السلطة الفلسطينيّة عقبة في وجه المصالحة؟
8 كانون الأول 2021
‘‘أنصار الله‘‘ يدكون المملكة من جديد.. هل تعترف الرياض بالهزيمة؟
‘‘أنصار الله‘‘ يدكون المملكة من جديد.. هل تعترف الرياض بالهزيمة؟
8 كانون الأول 2021
تصرفات الرياض غير العقلانية والمتسرعة في المنطقة
تصرفات الرياض غير العقلانية والمتسرعة في المنطقة
8 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
‘‘حماس‘‘ ترحب بمبادرة الرئيس الجزائريّ.. ما الذي يجعل السلطة الفلسطينيّة عقبة في وجه المصالحة؟
‘‘أنصار الله‘‘ يدكون المملكة من جديد.. هل تعترف الرياض بالهزيمة؟
تصرفات الرياض غير العقلانية والمتسرعة في المنطقة
احتجاجات عارمة في الجنوب.. منصور هادي يطلب الدعم المالي من الرياض