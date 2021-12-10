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الجمعة 10 كانون الأول 2021 ساعة 22:42

إيران: حان الوقت لضغط المجتمع الدولي لانهاء حصار اليمن

إيران: حان الوقت لضغط المجتمع الدولي لانهاء حصار اليمن
ووصف کمال خرازي، في كلمته خلال ملتقى ( 30 عاما على الاستقلال: القيادة والتنمية المستدامة والتقدم) بكازاحستان اليوم الجمعة: حرب الیمن بأنها دون نتائج وذات كلفة باهضة والتي أسفرت عن الدمار الهائل والخسائر الباهضة في الارواح والممتلكات على مدى 6 أعوام ونيف وبلغت مرحلة حساسة.

وأضاف: إن الوقت قد حان لكي يمارس المجتمع الدولي الضغوط الى جانب جهود الامم المتحدة واللاعبين الاقليميين لانهاء الحصار المفروض على اليمن ووقف اطلاق النار والاسراع في ايصال الغذاء والدواء وإنهاء معاناة شعبه الشديدة وتأسيس حكومة ديمقراطية وفق قاعدة صوت واحد لكل مواطن.

وأكد دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لشعب اليمن وتقديمها لأي مساعدات وجهود بهذا المجال.

ووصف رئيس المجلس الاستراتيجي الايراني للعلاقات الخارجية القضية الفلسطينية بأنها الأزمة الأهم في الشرق الأوسط عادّا حلها غير ممكن سوى باللجوء إلى مبدأ الديمقراطية الأساسي ، أي الرجوع إلى آراء جميع الفلسطينيين ، سواءً المسلمين واليهود والمسيحيين ليقرروا مصيرهم بأنفسهم وقبول المجتمع الدولي للنتائج.

وأشار إلى الأزمة السورية ودور كازاخستان الإيجابي في دعم إرساء "مسار آستانا" لإيجاد حل سياسي عادّاً، الأمل قائم في نيل الشعب للاستقرار والأمن والسلام وإعادة الإعمار والازدهار الاقتصادي.
رقم : 967881
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