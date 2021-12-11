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السبت 11 كانون الأول 2021 ساعة 09:08

تركيا تعلن حصيلة عملياتها في سوريا والعراق منذ 2015

تركيا تعلن حصيلة عملياتها في سوريا والعراق منذ 2015
وذكر أكار في كلمة أمام البرلمان أن "الجيش التركي شن عملية عسكرية برية وجوية على أوكار الإرهابيين شمال العراق بالتعاون مع الاستخبارات التركية".

وقال إنه تم خلال العملية "تحييد 20 إرهابيا" بينهم منفذو الهجوم على الجنود الأتراك في منطقة عملية "مخلب الصاعقة".

وأعلن أكار "تحييد 33 ألف إرهابي" في شمال سوريا والعراق منذ 24 يوليو 2015 و"ألفين و619 إرهابيا منذ بداية العام الجاري".

والخميس، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل 3 جنود في منطقة عملية "مخلب الصاعقة" شمال العراق، جراء هجوم من قبل "حزب العمال الكردستاني".

ونفذت تركيا خلال السنوات الماضية 4 عمليات عسكرية في شمال سوريا إضافة إلى عمليات متكررة في أراضي العراق.
مصدر : وكالات
رقم : 967933
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