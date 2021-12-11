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السبت 11 كانون الأول 2021 ساعة 09:14

بريطانيا: "أوميكرون" سيصبح سلالة مهيمنة في يناير

بريطانيا: "أوميكرون" سيصبح سلالة مهيمنة في يناير
وذكرت الوكالة في أحدث إحاطة فنية بشأن المتحور أصدرتها الجمعة أن البيانات الحديثة في بريطانيا تؤكد أن "أوميكرون" أكثر قدرة على الانتقال مقارنة بباقي سلالات الفيروس.

وتظهر أحدث البيانات تسجيل 568 إصابة مؤكدة أو محتملة في بريطانيا بالمتحور "أوميكرون" بدءا من 8 ديسمبر مقارنة بإصابتين فقط قبل أسبوع.

وتوقعت الوكالة أن تشهد المملكة تسجيل أكثر من مليون إصابة بالمتحور "أوميكرون" بنهاية الشهر الجاري في حال استمر الاتجاه الحالي ليصبح سلالة مهيمنة بحلول منتصف يناير.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلا عن منطقة الجنوب الإفريقي وصلت السلالة إلى مجموعة من الدول الأخرى في مختلف أنحاء العالم بينها هولندا وبلجيكا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وإسرائيل وأستراليا وكندا والولايات المتحدة وروسيا وباكستان واليابان.
مصدر : وكالات
رقم : 967940
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