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السبت 11 كانون الأول 2021 ساعة 09:16

مصدر ايراني مطلع: ايران تسجل أول انتصار بمفاوضات فيينا

مصدر ايراني مطلع: ايران تسجل أول انتصار بمفاوضات فيينا
وقال المصدر، في تصريح لوكالة فارس الجمعة، إن الترويكا الاوروبية موقّعة الاتفاق النووي والتي أبدت مواقف سلبية تجاه مقترحات ايران في المفاوضات، تراجعت عن مواقفها ودخلت في التفاوض حول المقترحات.

وعدّ هذا السلوك أول انتصار لايران في معركة مفاوضات فيينا، موضحاً: ان الاطراف الغربية باتت مقيدة بمبادرة ايران ورضخت بقبول الأمر الواقع.

ولفت الى جهود الترويكا الاوروبية، خلال هذه المدّة، بهدف وضع العقبات على طريق المفاوضات بهدف نيل أهداف تتمثل بكسب النقاط من الصين وروسيا وايران والاتحاد الاوروبي.

ونوه الى ان انباءً ترددت عن إبداء الاتحاد الاوروبي لعدم رضاه حيال الضغوط التي مارستها الترويكا الاوروبية.

واشار الى ان الاطراف الغربية باتت تفكر في مسار المفاوضات أكثر من الرضوخ لاملاءات اميركا عقب فشلها في تصعيد الضغوط والتهديدات ضد ايران.
رقم : 967942
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