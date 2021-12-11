قاووق: سفارة أميركا في بيروت تدير معركة الإنتخابات النيابية القادمة

وفي كلمة له من حسينية بلدة ديرقانون النهر في جنوب لبنان، قال الشيخ قاووق لأنها تريد مجلساً يكون منصة لإستهداف المقاومة، ولجر لبنان إلى ركب التطبيع مع العدو ​الإسرائيلي، مشدداً على أن الواجب الوطني والأخلاقي لحزب الله يفرض علينا أن نكون جنباً إلى جنب مع حلفائنا في المعركة الإنتخابية النيابية لأجل إسقاط وإفشال الأهداف الأميركية في هذه الإنتخابات



واضاف الشيخ قاووق أن لبنان مستهدف بسياسة​ أميركية هدّامة تحمي حيتان النظام الإقتصادي الفاشل، والفاسدين في النظام المصرفي الفاشل، وتتآمر على قوة لبنان في مواجهة الكيان الإسرائيلي​.