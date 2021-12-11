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السبت 11 كانون الأول 2021 ساعة 12:24

بوتين يعلن تطهير المؤسسات الحكومية في روسيا من جواسيس CIA

بوتين يعلن تطهير المؤسسات الحكومية في روسيا من جواسيس CIA
وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس مُختص بتنمية المجتمع المدني إن “الجواسيس التابعين لـ CIA كانت لهم أيادٍ في خصخصة النظام الاقتصادي في روسيا عقب انهيار الاتحاد السوفياتي”.

وأضاف الرئيس الروسي أن “كوادر في الوكالة الأميركية دخلوا إلى الحكومة الروسية كموظفين ومستشارين”، مشيراً إلى أن “هؤلاء الجواسيس جرت مساءلتهم جنائياً على مشاركتهم في عمليات الخصخصة”.

وقال بوتين إن “وضع البلد تغيّر وأصبح مختلفاً، وأكثر استقلالية وسيادة، وقدرات القوات المسلحة آخذة في الازدياد، والموقف تجاه روسيا بدأ يتغير”.

يذكر أنّ أجهزة الأمن الروسية، أعلنت قبل أيام أنها اعتقلت 3 جواسيس أوكرانيين كان أحدهم يُعدّ “لهجوم” بالمتفجرات، ولم توضح الأجهزة في أي مناطق أو تاريخ تمّ اعتقال هؤلاء.

وفي تشرين الأول الماضي، تمّ تسريب تقرير وُصف بأنه “عالي السرية”، يشير إلى قلق وكالة الاستخبارات المركزية “CIA”، من تكبّدها خسائر بشرية ملموسة في صفوف العملاء/الجواسيس العاملين لمصلحتها.

وتقول مذكرة الوكالة إن أجهزة استخبارات الدول الأخصام للولايات المتحدة، مثل روسيا والصين وإيران، إضافة إلى باكستان، تلاحق مصادر/عملاء الـ “CIA”، وفي بعض الأحيان تحوّلهم إلى عملاء مزدوجين.
رقم : 967971
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