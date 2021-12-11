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السبت 11 كانون الأول 2021 ساعة 13:25

اوروبا تهدد: العدوان الروسي على أوكرانيا سيكون له ثمن

اوروبا تهدد: العدوان الروسي على أوكرانيا سيكون له ثمن
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز، رفض الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرغ إنّ علاقة الناتو بأوكرانيا ستقرّرها الدول الثلاثون الأعضاء في الحلف وأوكرانيا ولا أحد سواها.

وقال ستولتنبرغ: "لا يمكننا أن نقبل أن تحاول روسيا إعادة إرساء نظام تكون للقوى الكبرى فيه، مثل روسيا، مناطق نفوذ، ويمكنها فيه أن تتحكّم أو تقرّر ما يمكن أن يفعله أعضاء آخرون. لن نقوم بأي تسوية على حقّ كلّ دولة في أوروبا في اختيار مصيرها".

الخارجية الروسية، كانت قد طالبت الحلف بأن يسحب "رسمياً" قراراً اتّخذه عام ألفين وثمانية، يفتح الباب أمام انضمام أوكرانيا وجورجيا، الأمر الذي ترفضه موسكو جذرياً.

وخلال اجتماع عبر الفيديو الثلاثاء مع نظيره الأميركي جو بايدن، طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"ضمانات قانونية" تسقط إمكان انضمام أوكرانيا إلى الحلف.

إلى ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الرئيس الأميركي أبلغنه أنه لا يعود إلى الأميركيين وروسيا أو إلى أعضاء الحلف، بل إلى مواطني أوكرانيا وحدهم أن يقرّروا الانضمام إلى الأطلسي.

واضاف زيلينسكي: "لكنه لم يضف، ويا للأسف، أنّ قرار انضمام كييف لا يعود فعلياً إلى المواطنين الأوكرانيين، بل إلى كل هذه الدول.. نريد مواصلة طريقنا نحو حلف شمال الأطلسي، لكنّ جداراً غير مرئي يمنعنا".

بدورها، توعّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، في مؤتمر صحافي مشترك مع شولتز، بأنّ العدوان الروسي على أوكرانيا سيكون له ثمن.

وقالت: "باعتبارنا المفوضية الأوروبية، تلقينا تكليفاً من المجلس الأوروبي في يونيو/حزيران بإعداد اختيارات بشأن روسيا وقد أنجزنا ذلك الآن.. أي عدوان يجب أن يكون له ثمن، ولهذا سنبلغ روسيا بهذه النقاط، لكننا لن نعلنها".

من جهته، أعرب شولتز عن "قلق بالغ" لدى ألمانيا إزاء الحشود العسكرية الروسية على الحدود مع أوكرانيا، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى "أن يبقى حازماً" حيال موسكو.. رافضاً الإفصاح عن العواقب المحددة لغزو روسي لأوكرانيا.
رقم : 967978
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