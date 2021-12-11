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السبت 11 كانون الأول 2021 ساعة 14:12

أبرز التطورات بالمفاوضات النووية في فيينا

أبرز التطورات بالمفاوضات النووية في فيينا
وفي تصريح صحفي اعتبر آية الله رئيسي الحظر الاميركي بانه يستهدف ركائز الاقتصاد الايراني وقال: ان استراتيجية العدو تتمثل في الابقاء على الحظر فيما نعمل نحن باسلوبين للعبور من الحظر هما احباط الحظر والعمل الجاد في مسار رفع الحظر.

واكد رئيس الجمهورية بانه سيتم الوصول الى اتفاق جيد لو اعتزم الطرف الاخر على رفع الحظر.

من جانبه قال وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان بان الجهاز الدبلوماسي يبذل ويستخدم اقصى جهوده وخبراته لالغاء الحظر الاميركي الاحادي الظالم، مشددا على متابعة التنمية الاقتصادية المستديمة دون النظر الى مفاوضات فيينا.

وفي سياق متصل اعتبر دبلوماسيون ايرانيون سابقون، ان المآخذ الايرانية على الدول الاوروبية الثلاث المشاركة في محادثات فيينا لرفع الحظر، بانها لم تنفذ تعهداتها حسب الاتفاق النووي.

وهذا ما يدل على رضوخ هذه الدول للضغوط الامريكية، وعدّوا ان خروج هذه الدول الثلاث من السيطرة الامريكية ستكون مبادرة خير وتفاعل جدي في محادثات فيينا بين ايران و4+1، وربما يتم الوصول الى توافق للالتزام بعمل نص الاتفاق النووي الذي يقضي برفع الحظر.

في المقابل، يرى ناشطون بريطانيون، ان الجانب الاوروبي في محادثات فيينا لرفع الحظر عن ايران، يعتقد هناك املا للوصول الى تفاهمات ازاء المقترحات الايرانية بهدف الوصول الى نقاط مشتركة.

واكدوا ان مفاتيح لعبة المفاوضات هي بيد الامريكان، فهم الذين يستطيعون رفع العقوبات الاقتصادية عن ايران، معتبرين ان الدور الاوروبي صحيح انه يلعب دور الوسيط ولكنه ينصاع خلف الكواليس الى الضغوط الامريكية غير انه معتدل نوعاً عن الامريكي.

واوضحوا ان امريكا عندما انسحبت من الاتفاق النووي، منعت الكثير من الشركات الاوروبية من التعامل مع ايران، ولذا فان ضغط الولايات المتحدة الامريكية على الاوروبيين يعادل الضغط على ايران علها تنصاع لضغوط الادارة الامريكية وكذلك لضغط الحكومة الاسرائيلية.

في المقابل اعترض وزير الخارجية في كيان الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، على مسألة احتمال رفع الحظر الأمريكي الظالم عن إيران.

ونقل موقع تلفزيون “i24” عن لابيد قوله خلال لقائه نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه “حتى لو كانت هناك عودة للمفاوضات، فلا يجوز رفع العقوبات عن إيران” حسب تعبيره.

وزعمت الخارجية في كيان الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنه “من بين مواضيع الحوار، الجهود المشتركة لمنع إيران من أن تصبح دولة عتبة نووية” على حد قولها.

 
رقم : 967986
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