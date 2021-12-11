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السبت 11 كانون الأول 2021 ساعة 18:41

أبرز التطورات على الساحة اليمنية 11-12-2021

أبرز التطورات على الساحة اليمنية 11-12-2021
وقالت مصادر قبلية في محافظة مأرب إن قوات صنعاء سيطرت إثر معارك عنيفة مع قوات التحالف على أهم وأكبر معسكرات تنظيم القاعدة في وادي عبيدة جنوب مدينة مأرب.

وأكدت المصادر، أن قوات صنعاء واصلت هجومها العسكري الواسع لليوم الثاني على التوالي باتجاه مواقع قوات التحالف والجماعات المسلحة التابعة لها في وادي عبيدة جنوب مأرب، تمكنت من خلالها السيطرة على معسكر “كري” التابع لتنظيم القاعدة الذي يشرف عليه “خالد علي مبخوت العرادة.

وأكدت المصادر، أن قوات صنعاء سيطرت على مخازن المعسكر الذي يحتوي على ترسانة أسلحة ضخمة وعبوات ناسفة كان التنظيم بصدد استخدامها في عملياته الإرهابية عند سقوط المدينة بقبضة قوات صنعاء.

واستقدم حزب الإصلاح في فبراير الماضي، أكثر من 150 عنصرا من تنظيم القاعدة من محافظة حضرموت بقيادة المدعو أبو هاجر الحضرمي، إلى جانب استقدام ما يقارب 100 عنصر اخرين تم جلبهم من البيضاء، بقيادة المدعو أحمد عباد الخبزي، اضافة إلى وصول 70 عنصرا من تلك العناصر من أبين بقيادة المدعو المرفدي إلى مدينة مارب.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أدرجت القياديين في حزب الإصلاح “خالد العرادة” الذراع الأيمن لـ”علي محسن الأحمر” وشقيق “سلطان العرادة” محافظ “حكومة هادي” في مأرب، و”هاشم محسن عيدروس الحامد” ضمن قائمة داعمي الإرهاب في مايو 2019.

واكدت مصادر محلية ان القوات اليمنية استكملت السيطرة على سلسلة جبال البلق الشرقي جنوب المدينة وانها باتت تحكم سيطرتها بشكل واسعة على جميع المناطق المحاذية للجبل.

هذا بينما اعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع اسقاط طائرة تجسسية امريكية جديدة في سماء مارب وتعد هذه الطائرة هي الخامسة التي تم اسقاطها خلال شهر.

الى ذلك شدد تحالف العدوان السعودي من هجماته الجوية على عدد من المناطق اليمنية حيث شن اكثر من خمسة وثلاثين غارة جوية على مناطق مختلفة في محافظة مأرب، كما شن هجمات على محافظات صعدة وصنعاء والحديدية وشبوة وتعز. واكدت مصادر محلية اصابة عدد من المواطنين واضرار مادية كبيرة في ممتلكاتهم.

هذا بينما شهدت صنعاء ومدن اخرى وقفات احتجاجية حاشدة تنديدا بالغارات السعودية الاماراتية في المناطق السكنية، ودعا المحتجون الشعب اليمني إلى الاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال لردع العدوان ومرتزقته.

وطالب المحتجون ابناء مدينة مأرب باستقبال رجال الجيش واللجان الشعبية، مضيفين ان هولاء لا يمثلون اي خطر على المواطنين وانهم جاءوا لنصرتهم وطرد القوات الاجنبية ومرتزقة العدوان من كل الاراضي اليمنية وحفظ السيادة الوطنية.
رقم : 968025
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