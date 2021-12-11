الصفحة الرئيسية
0
السبت 11 كانون الأول 2021 ساعة 18:46

الصحة الايرانية: تراجع ملحوظ بالاصابات والوفيات بكورونا

الصحة الايرانية: تراجع ملحوظ بالاصابات والوفيات بكورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 1681 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 152 ألفا و524 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 286 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 3126 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 963 ألفا و373 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 58 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 130.661 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 58 مليونا و595 ألفا و66 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 49 مليونا و157 ألفا و 835 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى مليونان و 237 ألفا و 841 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 109 ملايين و 990 ألفا و 742 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 39 مليونا و 951 ألفا و 481 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى عدم وجود الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في أي مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 8 مدن، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 119 مدينة، والحالة الزرقاء (قليلة الخطورة) في 321 مدينة.
رقم : 968026
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: استراتيجية العدو هي الإبقاء على العقوبات الظالمة
رئيسي: استراتيجية العدو هي الإبقاء على العقوبات الظالمة
مبادرة مصرية للتهدئة تذهب أدراج الرياح.. حماس تصعّد والكيان يدعو للهدوء
مبادرة مصرية للتهدئة تذهب أدراج الرياح.. حماس تصعّد والكيان يدعو للهدوء
11 كانون الأول 2021
استراتيجية اليمن الناجحة لإنهاء الصواريخ الدفاعية السعودية
استراتيجية اليمن الناجحة لإنهاء الصواريخ الدفاعية السعودية
11 كانون الأول 2021
اختبار صاروخي ناجح في سماء "بادرود"... رسائل إيرانية مهمة لمحادثات فيينا
11 كانون الأول 2021
"القتل بدم بارد".. هوية الكيان الإسرائيلي
"القتل بدم بارد".. هوية الكيان الإسرائيلي
11 كانون الأول 2021
كيف يستعد أعداء المقاومة للانتخابات اللبنانية؟
كيف يستعد أعداء المقاومة للانتخابات اللبنانية؟
11 كانون الأول 2021
الإقتراحات وليس الإملاءات.. الطريق المعبد الوحيد أمام مباحثات فيينا
11 كانون الأول 2021
الممر التجاري الإماراتي عبر إيران وتركيا وسوريا
الممر التجاري الإماراتي عبر إيران وتركيا وسوريا
10 كانون الأول 2021
الحفر بادعاء كاذب.. ماذا يفعل الصهاينة بالمسجد الأقصى؟
الحفر بادعاء كاذب.. ماذا يفعل الصهاينة بالمسجد الأقصى؟
10 كانون الأول 2021
"إعلاميون ضدّ التّطبيع" في لبنان.. الرسائل والأهداف؟
"إعلاميون ضدّ التّطبيع" في لبنان.. الرسائل والأهداف؟
10 كانون الأول 2021
جولة محمد بن سلمان الإقليمية ومحاولات بناء الإجماع بين دول مجلس التعاون
جولة محمد بن سلمان الإقليمية ومحاولات بناء الإجماع بين دول مجلس التعاون
10 كانون الأول 2021
سياسة الابتزاز السعودية تجاه لبنان لا تبشر بالخير
سياسة الابتزاز السعودية تجاه لبنان لا تبشر بالخير
9 كانون الأول 2021
ما الذي يجعل السلطة الفلسطينيّة عقبة في وجه المصالحة؟
ما الذي يجعل السلطة الفلسطينيّة عقبة في وجه المصالحة؟
9 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مبادرة مصرية للتهدئة تذهب أدراج الرياح.. حماس تصعّد والكيان يدعو للهدوء
‘‘حماس‘‘ ترحب بمبادرة الرئيس الجزائريّ.. ما الذي يجعل السلطة الفلسطينيّة عقبة في وجه المصالحة؟
‘‘أنصار الله‘‘ يدكون المملكة من جديد.. هل تعترف الرياض بالهزيمة؟
تصرفات الرياض غير العقلانية والمتسرعة في المنطقة