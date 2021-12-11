الصحة الايرانية: تراجع ملحوظ بالاصابات والوفيات بكورونا

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 1681 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 152 ألفا و524 إصابة مؤكدة.



وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 286 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.



واضافت: ان 3126 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.



ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 963 ألفا و373 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.



واشار التقرير الى تسجيل 58 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 130.661 حالة وفاة.



وتلقى حتى الآن 58 مليونا و595 ألفا و66 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 49 مليونا و157 ألفا و 835 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى مليونان و 237 ألفا و 841 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 109 ملايين و 990 ألفا و 742 جرعة.



واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 39 مليونا و 951 ألفا و 481 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.



واشارت الصحة الايرانية الى عدم وجود الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في أي مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 8 مدن، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 119 مدينة، والحالة الزرقاء (قليلة الخطورة) في 321 مدينة.