واشنطن تناقش مع دول أوروبية الاتفاق النووي مع إيران

وأضاف المتحدث: "أجرى الوزير بلينكن اجتماعا مثمرا مع نظرائه من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة في ليفربول أمس، بحثوا خلاله خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي المبرم مع إيران) وما سنتخده في الفترة المقبلة".



من جهته قال الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي في تصريحات اليوم السبت، إن إيران شاركت في مفاوضات فيننا بعزة واقتدار، مؤكدا على امكانية التوصل إلى اتفاق جيد في المفاوضات، لو كانت الأطراف الأخرى مصممة على إلغاء الحظر عن الشعب الإيراني.



وتابع قائلا: "ننخرط بجدية في مفاوضات فيينا، وتقديمنا مقترحات عملية يثبت ذلك".



وبدأت جولة جديدة من المفاوضات بخصوص الاتفاق النووي يوم 9 ديسمبر باجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، فيما أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على افراد وكيانات في إيران، وكررت مزاعمها حول فشل مفاوضات فيينا.