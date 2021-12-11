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السبت 11 كانون الأول 2021 ساعة 19:13

الصين تهدد بمهاجمة القوات الأميركية الموجودة في تايوان

الصين تهدد بمهاجمة القوات الأميركية الموجودة في تايوان
ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، عن الناطقة باسم الحزب الحاكم في الصين، تقريراً قالت فيه إنّ بكين مستعدة لشن هجوم على أي قوات أميركية في حال نشوب نزاع عسكري في المنطقة.

وقالت الصحيفة الصينية إن "مثل هذه التهديدات ليست ذات مصداقية، لأن الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل تكلفة الدفاع عن تايوان".

وجاء التهديد الصيني في أعقاب تعهّد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، بأن "واشنطن لن تسمح أبداً بحدوث غزوٍ صيني في تايوان".

كما حثّت "غلوبال تايمز" سوليفان على "إغلاق فمه الكبير، وتجنّب التسبب في مزيد من الإحراج لبلده".

وكثّفت الصين ضغوطها العسكرية والسياسية على تايوان لقبول سيادتها عليها، مما أثار غضب الجزيرة التي قالت مراراً إنها لن ترضخ للترهيب وتملك حق المشاركة على الساحة الدولية كبلد مستقل.

بدوره، قال وزير الدفاع التايواني سابقاً إن التوترات مع الصين "بلغت حداً غير مسبوق" منذ أكثر من 40 عاماً، ويؤكد أنّ الصين سيكون بإمكانها القيام "بغزو شامل" للجزيرة بحلول 2025.

يُشار إلى أنّ الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، حذّر من أن واشنطن "ينبغي أن تتصرف وتتحدث بحذر بشأن قضية تايوان".

وفي وقت سابق، أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستدافع عسكرياً عن تايوان "إذا ما شنّت الصين هجوماً" على هذه الجزيرة التي تعتبرها جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.

واليوم، وصفت بكين الديمقراطية الأميركية بأنّها "سلاح دمار شامل"، بعد قمّة "من أجل الديمقراطية" التي نظّمها الرئيس الأميركي جو بايدن للتقريب بين الدول.
مصدر : وكالات
رقم : 968037
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