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السبت 11 كانون الأول 2021 ساعة 21:03

باقري: القضايا الخلافية للجولة السادسة من محادثات فيينا لا تزال دون حل

باقري: القضايا الخلافية للجولة السادسة من محادثات فيينا لا تزال دون حل
واضاف "علي باقري كني" كبير مفاوضي إيران في المحادثات مع مجموعة 4 + 1 في افادة حول الخلافات القائمة في فيينا : في مسودة محادثات فيينا 6 وبعد 6 جولات هناك بعض القضايا المتبقية بين الطرفين والتي تحتاج إلى حسم على مستوى عال ، وهي لا تزال دون حل على الطاولة.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الايراني: "خلال المحادثات التي بدأت في 29 ديسمبر ، أعربنا عن آرائنا حول مختلف قضايا المحادثات ، مثل رفع الحظر والإجراءات النووية والتحقق والضمانات ، إلى جانب قضايا أخرى". بعض هذه القضايا قبلها الجانب الآخر خلال المحادثات التي جرت في الأيام القليلة الماضية ، وبعضها لم يقبله الجانب الآخر.

وقال: "ستكون لدينا عدة قضايا أخرى باعتبارها القضايا الرئيسية ، وستشكل مجموعة من هذه القضايا ، والتي قد لا تكون كثيرة للغاية ، المحور الرئيسي لمحادثات جادة على مستوى كبار المسؤولين المفاوضين في إيران ودول مجموعة 4+1 ."

وعلق باقري على تصريحات المسؤولين الأميركيين القاضية بأنهم أوضحوا في المحادثات السابقة أنهم لن يرفعوا جميع اجراءات الحظر و .. كما علق على مدى تفاؤله من خروج المحادثات بنتيجة ؟ بالقول "لن نحكم مسبقا على السلوك الأميركي في هذه الجولة من المحادثات ونتطلع إلى رؤية نهجهم الجديد في هذه الجولة من المحادثات وسنحكم عندها على اساس هذا النهج الجديد.

وقال كبير مفاوضي الفريق الايراني حول الخطوط الحمراء للفريق الإيراني: لدينا خط أحمر اساسي ويدعمه المنطق، وهذا الخط الأحمر هو أن لدينا قاعدة مشتركة بين الجانبين وهو اتفاق تم الانتهاء منه بين إيران ومجموعة 5 + 1 في عام 2015 ، وانسحبت منه الولايات المتحدة بعد بضع سنوات ، والآن تريد الولايات المتحدة العودة إلى هذا الاتفاق.

وقال: "هذا الاتفاق هو أساس مشترك بين الجانبين ونحن بالتأكيد لن نقبل أي شيء أقل من ذلك الاتفاق وسيكون هذا بالتأكيد خطا أحمر للجمهورية الإسلامية الإيرانية وهذا له منطق واضح وهو واضح جدا ايضا للجانب الآخر ".
رقم : 968065
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