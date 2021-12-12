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الأحد 12 كانون الأول 2021 ساعة 07:48

إيران: الصهاينة سيكونون مستائين أكثر حينما سنقترب من الاتفاق مع القوى الكبرى

إيران: الصهاينة سيكونون مستائين أكثر حينما سنقترب من الاتفاق مع القوى الكبرى
وقال باقري كني، في تصريح تلفزيوني مساء السبت: "من الطبيعي رؤية الصهاينة وهو يشعرون بالاستياء عندما تتحدث إيران مع القوى العالمية حول الخلافات وهناك تفاعل بيننا. سيكونون بالتأكيد مستائين أكثر عندما سنتمكن من الاقتراب من اتفاق".

وتستضيف فيينا الجولة السابعة من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.

 
رقم : 968103
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